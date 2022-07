Campins demana punxar la quarta dosi de la vacuna covid als majors de 80 anys i residents

La presidenta i Doctora del Comitè Científic Assessor contra la Covid, Magda Campins, ha apostat per posar ja la quarta dosi de la vacuna covid a majors de 80 anys i usuaris de residències. “No veig massa sentit a haver d’esperar a la tardor”. Ho ha justificat pel fet que la incidència de la covid està pujant i està complicant la situació a les residències.

Tot i la situació de pujada, ha descartat tornar a les restriccions perquè “epidemiològicament no és necessari”, però sí que parla clarament de setena onada. Ha afegit que cal conscienciar i protegir els més vulnerables: persones a partir de 60 anys i, especialment, si tenen altres patologies, a qui ha recomanat tornar a la mascareta en certs interiors.

La quarta dosi frenaria els ingressos

Sobre la quarta dosi, Campins ha defensat que no es necessita de manera generalitzadaper a tota la població, però sí per a la gent gran. Ha defensat que administrar-la a aquest darrer col·lectiu permetria fer baixar la incidència i podria tenir un impacte positiu en ingressos. Ha recordat que es deia d’esperar a la tardor perquè hi hauria noves vacunes ajustades a altres variants, i no a la inicial, però ha recordat que ara ja n’hi ha de noves i que, igualment, no serien vacunes actualitzades.