El calendari solidari Talita arriba a la 21a edició

La fundació Talitaha presentat el seu calendari solidari 2023 de nens i joves amb discapacitat intel·lectual. L'objectiu principal del Calendari Solidari Talita és sensibilitzar a la societat i afavorir la inclusió dels nens i joves amb discapacitat intel·lectual. El calendari també serveix per a recaptar fons. Parlarem amb la gerent de la fundació, Marta Rutia



- Què és i què feu a la fundació Talita?



És una fundació que acompanya nens i joves amb discapacitat intel·lectual a l'escola ordinària perquè els capaciti per gaudir d'una millor vida sobretot de la inclusió què és el que treballem.



- Quan neix la fundació Talita?



És un calendari especial, aquest any ja és la 21a edició. L'any 2023 farà 25 anys que es va fundar ,és un any especial per nosaltres i ens fa il·lusió celebrar-ho, segur que farem alguna cosa especial. Potser fem algun sopar o una jornada per explicar el que hem fet durant aquests 25 anys, que s'ha descobert de nou i la inclusió, que ha estat molt important durant aquesta trajectòria.



- Quins famosos han participat aquest any?



Els protagonistes són els nens i els famosos que han participat aquest any són RobertoLeal ,SebastianYatra, James Rhodes, Jordi Sánchez, MarcosChicot, Carla Suárez, Òscar Dalmau i alguns més.



- Quan comenceu a crear el calendari i a contactar amb la gent?



Finalitzem a mitjans d'octubre i comencem el febrer, estem ben bé un any sencer creant el calendari, no és fàcil contactar amb uns i amb els altres i quadrar agendes. Som una fundació petita i tot el contingut ho creem entre uns quants.

- Com trieu els nens? perquè no tots voldran.



La veritat és que a la majoria de famílies els hi fa molta il·lusió col·laborar amb el calendari, de fet són famílies de la fundació, quan els truquem per plantejar-li la possibilitat de participar sempre han respost que estan encantats de poder col·laborar.



- Quins projectes elaboreu amb els fons que recapteu?



Tot són dirigits cap a la inclusió, com per exemple ajudar a les famílies i escoles per donar recursos i formar els professionals.