Calendari solidari dels mossos 2022

Com cada dimecres parlarem amb el cos policial dels mossos d'esquadra. Donem la benvinguda a la portaveu de SAP-FEPOL, l'Imma Viudes.



- Parlarem dels fets dramàtics i la desgràcia d'ahir en l'incendi de la plaça Tetuan on van morir els quatre membres d'una família. Policialment que podeu fer en aquestes situacions precàries on es veuen obligats a ocupar?



Els Mossos d'Esquadra fem un llistat on apareixen els diferents llocs ocupats en el territori què són considerats de risc. Aquest informe es va començar a elaborar dissabte a partir de la desgràcia que va passar a una nau ocupada a Badalona on també van morir quatre persones. Realitzem aquest llistat per poder identificar els possibles llocs de risc, però sí que és cert que en aquest cas tan dramàtic, la guàrdia urbana i als serveis tècnics del districte on va succeir tot, van fer una inspecció el mes passat i no es va trobar risc estructural, però evidentment el problema s'haurà d'avaluar des d'un vessant que no és només policial.



- Entre els veïns hi ha rumors de què pugui ser un incendi provocat.



Doncs m'imagino que encara a hores d'ara els companys i companyes no podran determinar les causes d'aquest incendi, però hem de tenir en compte que la investigació encara està en curs.



- Quan surt el calendari solidari del 2022?



Aquest calendari ja es va presentar el passat 15 de novembre i es pot trobar en certs punts, per exemple, fent una recerca a Google i buscant calendari solidari mossos, trobareu tots aquells punts de venda arreu del territori. Aquest any el que fa és reconèixer tot aquell treball de tots aquells serveis essencials o no essencials, però que han tingut un paper molt determinant durant la pandèmia.