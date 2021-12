Cal vacunar als nens entre 5 i 11 anys?

La vacunació contra el coronavirus dels infants d'entre 5 i 11 anys a Catalunya es farà només amb cita prèvia i està previst que comenci el dimecres, 15 de desembre. Es podrà demanar cita a través de la web vacunacovid i que també s'enviaran SMS a les persones de qui es tingui el mòbil.

La previsió és que s'obri la franja de 5 a 11 anys de cop i no de forma progressiva com s'havia sospesat, per "optimitzar l'estratègia de vacunació".

Principalment s'administraran els vaccins als punts massius de vacunació, alguns dels quan s'han reobert en els darrers dies, a més d'alguns CAP i hospitals.

La Comissió de Salut Pública, organisme estatal, va acordar dimarts ampliar la vacunació als infants de 5 a 11 anys després que el vaccí pediàtric de Pfizer fos aprovat per l'Agència Europea del Medicament (EMA). La comissió, a instàncies de la Ponència de Vacunes, va decidir que l'interval entre dosis sigui de 8 setmanes. És el mateix vaccí que el d'adults i adolescents, però amb una dosi menor (10 micrograms), l'equivalent a un terç.



La campanya començarà el 15 de desembre de forma coordinada a Espanya, amb la previsió que les primeres vacunes arriben avui dilluns, 13 de desembre. Catalunya espera rebre una primera remesa de 234.000 dosis i la segona, a principis de gener. La vacunació està adreçada a uns 550.000 infants d'aquesta edat.



Es preveu obrir la franja per demanar cita a principis de la setmana que ve i que a partir d'aleshores es podrà reservar hora. La responsable de Salut Pública ha insistit que és important demanar cita perquè en tractar-se d'un vacuna diferent és necessari que s'administri en circuits diferenciats per facilitar la logística.



La vacuna s'administrarà majoritàriament en els punts massius (punts poblacionals), com per exemple el de Fira de Barcelona i els altres arreu de Catalunya que s'han muntat durant la pandèmia per a l'estratègia de vacunació massiva. En alguns llocs es farà en centres d'atenció primària (CAP) amb línia pediàtrica o en hospitals. Cabezas ha explicat també que es prioritzarà la protecció d'infants en grups de risc, que es podran vacunar en hospitals on són atesos.



Així doncs, Salut ha optat per no vacunar a les escoles, a diferència d'altres comunitats autònomes. "Anem moltes vegades a vacunar a les escoles, però normalment a partir dels 11 anys. En edats menors, som més partidaris que hi vagin amb els pares o mares", ha assenyalat Cabezas. En cas que els infants no vagin acompanyats de la mare o el pare i, per exemple, hi acudeixin amb els avis, la família haurà de presentar un document de consentiment informat, com s'ha fet en els infants de 12 a 15 anys.



Els infants que hagin passat la covid-19 es vacunaran amb una sola dosi a partir de les 4-8 setmanes després del diagnòstic de la infecció o la data d'inici de símptomes. En cas de contagi després de la primera dosi, es completarà la pauta amb la segona quan hagin transcorregut 4-8 setmanes de la infecció. Els infants que facin 12 anys en els propers mesos es vacunaran amb una dosi pediàtrica i, en cas de complir-los entre la primera i la segona punxada, aquesta darrera serà amb una dosi d'adults.



Tot i que els infants no acostumen a patir una malaltia greu per coronavirus i que prop del 50% no en tenen símptomes, el risc de patir complicacions no és inexistent. Des de l'inici de la pandèmia, hi ha hagut 84 ingressos per covid en aquest grup d'edat, 4 a d'ells a l'UCI, segons dades de Salut.

En alguns casos els infants poden desenvolupar un quadre inflamatori multisistèmic (PIMS o MIS-C) i també una persistència de símptomes després de passar la infecció, si bé el risc de patir covid-19 persistent és molt més baix que en altres franges d'edat.



El benefici indirecte a nivell poblacional de vacunar els infants, sobretot per a adults en situació de risc que hi convisquin, "pot ser un fet més per indicar la vacunació en aquesta franja d'edat", així com "intentar tornar a la normalitat en aquesta població".

