Cal crear un carnet de vacunació covid?

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem amb el doctor Antoni Trilla, cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia Hospital Clínic. El doctor Trilla planteja l’opció d’emetre un carnet covid per a les persones vacunades. Seguint l’exemple d’Israel, aquest document els donaria dret a gaudir d’un seguit de beneficis. Tot i que ha admès que es tracta d’una qüestió polèmica, i que s’hauria d’examinar la legislació a fons, però ha instat a no defugir-la. El doctor Trilla ha dit que : “Aquest debat s’ha de tenir, com més tranquil·lament i serenament millor. La gran diferència (amb Israel) és que has de garantir que tothom s’hagi pogut vacunar. Nosaltres encara n’estem molt lluny”. Tambè hem parlat amb el doctor Trilla de la noticia que avui mateix ha fet publica el CAC sobre el videos contra les vacunes que es publiquen a les xarxes socials. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha identificat 40 vídeos reproduïts en plataformes com Facebook, Twitter, Instagram, TikTok i YouTube que qüestionen les vacunes contra la Covid-19 i arriben a afirmar que causen esterilitat, alteracions genètiques i, fins i tot, la mort. Segons un informe del Consell, a la majoria dels vídeos es fan crides a no vacunar-se, com ara: "Sisplau, no es posin la vacuna" o "No permeti que li inoculin això!" També fan córrer etiquetes com "NoTeVacunes".El que més es repeteix, assegura, és la negació de la seguretat de la vacuna adduint la velocitat amb què s'han creat i l'aplicació de tècniques que es qualifiquen de perilloses, amb risc d'alteracions genètiques. En un 40% dels vídeos, afirma el CAC, es diu que les vacunes provoquen esterilitat i afectació neuronal. " El doctor Trilla ha rebutjat aquesta pràctica i ha defensat amb fermesa la vacunació. El doctor Antoni Trilla tambè ha donat suport a les declaracions d'ahir mateix de la consellera en funcions de salut que ha reconegut que es viu un “moment fràgil” pel que fa a la pandèmia de la covid, amb una Rt que podria arribar a 1 aquesta setmana i ha alertat que una quarta onada del coronavirus seria “molt dramàtica”. La consellera en funcions no ha volgut especular sobre si podrien canviar les restriccions la setmana vinent i ha explicat que cal estar atents a les dades epidemiològiques. En tot cas, ha dit que es continuarà buscant “el millor equilibri dins d’aquesta fragilitat”. Vergés ha explicat que la tercera onada ha passat per sota de la segona epidemiològicament parlant, però no pel que fa al sistema assistencial, que ha quedat “molt afectat”. Per això, ha afirmat que seria “molt dolent” que ara arribés una quarta onada. Segons ella, és necessari tenir temps perquè baixi la tensió assistencial i que la vacunació avanci.