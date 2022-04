Café Quijano presenta “Manhattan” a Lleida i Viladecans

Demà 29 d'abril al Palau de Congressos i el dia 30 al teatre Atrium de Viladecans, actuaranCafeQuijano. Els hem convidat al programa d'avui perquè ens donin més detalls sobre el seu nou disc "Manhattan".



- Que trobaren en aquest nou disc Manhattan

El nom té una història molt personal amb la nostra carrera musical i a més hi ha una cançó en el disc que també es diu així. En aquest disc descobrirem una continuació de " La taverna del Buda" amb cançons que sonaran semblant però vint anys després. Vam anar a Londres per gravar les bases amb els mateixos músics que aquell disc. Creiem que hem aconseguit que sigui una bona continuació.



- En els concerts veurem a Café Quijano en estat pur.



Si, a més a més estem molt contents de poder ensenyar aquest treball. El concert consta de dues parts ben diferenciades, a la primera part fem un recorregut pels tres àlbums de boleros i després ja ens deixarem emportar pel pop-rock on fem un petit repàs per tota la discografia. Serà un directe molt amè i divertit.



- No totes les bandes poden dir que porten més de 20 anys de carrera musical.



Farem 24 anys aquest any, hem tingut la sort que moltes de les nostres cançons han sonat a la ràdio i es nota en els directes quan la gent les reconeix i les canta.



- La pandèmia us va anar bé per crear nova música o tot el contrari?



La pandèmia ha estat dura per tothom, però hem de reconèixer que ens va anar bé per gravar i preparar el nou disc.