Un informe de Creu Roja assenyala la solitud dels joves

L'informe remarca que la soledat no desitjada afecta especialment els col·lectius que pateixen pobresa, exclusió, marginació social o vulnerabilitat (migrants, persones amb malaltia o discapacitat, aturades o mares monoparentals).

Es tracta, per tant, d'una problemàtica que no afecta únicament les persones grans, tot i que la majoria d'estudis i els recursos per pal·liar-la s'han centrat en aquest col·lectiu.

El sentiment de soledat no es dona necessàriament en persones que viuen soles i està relacionat amb la manca de relacions o de vinculació amb la comunitat.

En aquest sentit, més de la meitat de persones enquestades consideren que viure sol no és bo o que té més inconvenients que avantatges, mentre que el 48,3% en fan una valoració positiva. La visió de viure sol és més desfavorable entre els homes i aquesta diferència es fa més acusada amb l'edat.

L'informe també destaca que el 83% de les persones no disposen de cap tipus de suport professional ni tecnològic per a la seva cura o la de la seva família, però aquest percentatge varia en funció de l'edat i a partir dels 80 anys, gairebé el 60% reben algun tipus de servei. De fet, les persones grans són també les que poden comptar amb xarxa més propera davant una necessitat puntual de suport o d'acompanyament.





El paper de les noves tecnologies

Les noves tecnologies poden contribuir a pal·liar les situacions de soledat i a ampliar les possibilitats d'interactuar amb els altres.

En aquesta línia, 7 de cada 10 persones enquestades utilitzen diàriament aplicacions i eines com WhatsApp, xarxes socials i videotrucades per relacionar-se amb altres persones. L'ús varia en funció de l'edat i són els grups d'edat més jove els qui les utilitzen molt o força.

De fet, segons l'informe, el 25,8% de les persones consideren que les noves tecnologies poden ajudar a millorar la qualitat de vida i aquest percentatge s'enfila fins al 47% entre aquelles que tenen accés a Internet.

Les persones que les utilitzen molt o força presenten indicadors de soledat més baixos que els que les utilitzen poc o només ocasionalment.

Tot i així, les persones que es relacionen principalment de manera virtual presenten uns indicadors de soledat més elevats.

El fet que les xarxes socials i la tecnologia no puguin substituir les emocions i les sensacions provocades pel contacte físic amb altres persones podrien justificar aquesta situació, recull l'informe.





L'impacte de la pandèmia

L'informe també posa en relleu que el confinament i les restriccions imposades durant la pandèmia van provocar un increment del sentiment de soledat i uns canvis en les maneres de relacionar-se que, lluny de ser transitoris, tendeixen a convertir-se en habituals.

Així, el 18,7% de les persones ha vist incrementat el sentiment de soledat durant la pandèmia, un augment que ha estat més acusat entre els homes que viuen sols i les dones de més de 80 anys.

A més, un 65% de les persones enquestades han experimentat canvis en les seves relacions personals que encara es mantenen actualment, com reducció del nucli de persones amb qui es té relació o disminució de la presencialitat. Tots aquests canvis han afectat sobretot els grup d'edat més jove.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la coordinadora de l'estudi, Anna Sabater (àudio).