3 de cada 4 incendios en España se producen en domicilios

El 73% dels incendis que es produeixen al nostre país a l'any té lloc a domicilis. La disparitat en el pagament total de les indeminitzacions es deu a la gravetat més gran que els incendis provoquen a fàbriques i negocis. Per posar un exemple, un incendi mig a una vivenda comporta un pagament d'uns 3.000 euros per part de l'assegurança, aquesta indemnització es multiplica quan l'incendi passa a un comerç, i creix més encara quan passa a una indústria. Les asseguradores han pagat 500 milions d'euros l'any passat per danys provocats pel foc. Parlem del tema amb Jon Michelena, director general de CEPREVEN, l'associació que fomenta la prevenció d'incendis, que ens explica que: “este informe se basa en viviendas o industrias que han contratado un seguro, está claro que aún existen viviendas, muchas, que no tienen ningún seguro. Hay seguros sencillos que nos pueden solucionar problemas muy diversos, desde una gotera, hasta un incendio, y son seguros que pueden costar cien euros al año o poco más... Y si vamos al informe, yo diría que el principal titular es ese: pràcticament 3 de cada 4 incendios que hay en España ocurren en domicilios. Y hay dos tipos principales de incendios en el hogar. Uno es el derivado de la cocina, una zona peligrosa, por que hay fuego. Despistes con una sartén que acaba prendiendo, y a partir de ahí es un incendio difícil de controlar. Y no siempre las personas están preparadas para luchar contra estos incendios. Un error habitual es lanzar agua contra una sartén que está en llamas, lo cual provoca una explosión... Lo mejor es taparlo con una tapa de cazuela, por ejemplo. También hay incendios a causa de la instalación eléctrica, a menudo por material defectuoso, por comprar material de poca calidad, cargadores de móviles que provocan incendios al estar al lado de un sofá o de una cama, y el cargador se calienta y provoca un incendio que, si estamos fuera de casa, puede extenderse. Más cosas: Evitar fumar en la cama, comprobar que los cigarros estén bien apagados antes de tirarlos a la bolsa de la basura... ese es otro riesgo.