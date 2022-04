El "caçador de rajoles" té més de 3.500 models diferents

Darrere del disseny de les rajoles de ceràmica hi ha tot un món. Molt aviat la ciutat de Barcelona tindrà un museu de rajoles rescatades al llarg dels anys. Parlarem amb el Joel Cànoves.



- Com ha començat aquest projecte?



Es diuen rajoles hidràuliques i és on ens concentrem més i és la més fàcil de trobar per als carrers de Barcelona. Tot va començar l'octubre del 2014 quan anàvem cap a Gràcia (plaça del Sol) a prendre alguna cosa i vam descobrir quatre rajoles diferents que estaven abandonades en un sac de runa, amb el pas dels dies vam aconseguir més i més, potser amb la intenció de fer algun marc o alguna taula, però no ens imaginàvem que aconseguiríem tantes.



- Quants models hi ha?



Avui dia tenim 3.500 models i gràcies a uns estudiants de la universitat de la UPC, els estem analitzant peça per peça buscant el seu origen, no puc certificar més O menys d'on han sortit cada una d'elles, perquè no sempre tens la sort de descobrir-les davant de l'edifici d'on ha sortit. Ara ens estan arribant de gent que tenia a casa per algun recanvi o pels seus avis.



- Com les localitzes?



Caminar pels carrers de Barcelona cada dia durant vuit anys especialment parcs ciutat vella Gràcia o barris com l'Eixample. A través de les xarxes també va funcionar bastant bé sobretot a través d'Instagram gràcies a això el projecte va créixer d'una manera inesperada i la nostra pàgina els diui_rescue_tiles i el perfil de Twitter Joelrajoles. Ens poden avisar i anirem a veure en quin estat estan.



- On guardes totes les rajoles?



Aquí va començar el problema, en un principi no teníem ni magatzem simplement a casa d'un o de l'altre amb el temps vam haver de buscar un petit espai a Gràcia i més endavant un amic meu em va haver de deixar un espai a Manresa, però va arribar un punt on potser teníem unes cures de 4.000 peces escampades. Vam trobar amb soci que li agrada molt aquest tema ens va donar també una nova perspectiva que no havíem vist fins ara i vaig posar tot el que tenia per poder donar-li forma aquest projecte. Ara està tot en una antiga fàbrica que està ubicada a prop de Barcelona.