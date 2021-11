Es busquen voluntaris per provar en fase 2 la vacuna d'Hipra

Diversos hospitals recluten voluntaris per participar en l'assaig de la vacuna Hipra, l'empresa farmacèutica que ha realitzat la investigació és la més avançada sobre l'immunogen del coronavirus a Espanya. La Clínica Barcelona, l'Alemanya Trias i Pujol a Badalona, la Trueta a Girona i la Clínica València van demanar avui a voluntaris que participin en l'estudi, que es durà a terme a la fase IIb de la vacuna. A més, segons l'informe de l'hospital, se'ls farà un seguiment durant un any per comprendre'n la seguretat i la resposta immunitària. Parlarem amb el resposable de l'assaig de la vacuna HIPRA a la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, Dr. José Moltó.

- Quina classe de voluntari es busca per provar una vacuna?



Busquem persones majors d'edat a partir de divuit anys i sense límit superior, què s'hagin revacunat contra la covid amb dues dosis de Pfizer i que hagi passat més de dos mesos des de la segona dosis, que no tinguin cap altra malaltia, però si hi ha una malaltia lleu com per exemple una hipertensió o una diabetis ben controlada, es valoraria de forma individual.



- Per què han d'estar vacunats dues vegades i de la Pfizer?



Vacunats perquè volem saber com reforça aquesta nova vacuna en aquestes terceres dosis que s'estan posant en col·lectius de major risc de malaltia greu i que possiblement després ho poden estendre a la resta de la població. Compararem com aquesta vacuna potència la resposta contra el virus de la covid amb la vacuna d'Hipra o les persones que reben una tercera dosi amb Pfizer, que de fet ja està aprovada com a reforç per les agències reguladores. Volem que sigui amb la vacuna de Pfizer perquè sigui el més homogeni possible, és a dir, que les condicions siguin els més comparables possibles. Quan fem estudis sempre fugim de la variabilitat perquè això ens fa haver d'augmentar moltíssim el format dels estudis.