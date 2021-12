El “burn out” s'enquista a la salut pública

S'ha detectat un repunt de contagis a Catalunya i s'espera una sisena onada, tot i això, amb menys hospitalitzacions i menys ingressats a l'UCI gràcies a les vacunes. Des de fa un temps es nota un desgast tant a l'atenció primària com a hospitals i per aquest motiu s'ha posat en marxa la campanya "Posa límits" perquè els facultatius i facultatives prenguin consciència de la seva pròpia fragilitat i vetllin per la seva salut. Parlarem amb la vicepresidenta de metges de Catalunya, Dra. Anna Roca.



- S'aplica correctament la nova campanya?



No és fàcil per què ja portem una dinàmica des de fa anys on anem molt sobrepassats

quant a càrrega existencial i d'ampliació de jornada no compensada. Costa molt dir fins aquí, però cada vegada hi ha més facultatius amb la intenció de limitar el que tenim en el contracte i respecte a la nostra activitat existencial. Fa anys que denunciem aquesta situació insostenible.



- Després de tants anys, per què no és resolt aquesta situació?



Des del 2010 on es va iniciar les retallades socials i sanitàries, en aquell moment ens van deixar amb molt poc per poder atendre les necessitats sanitàries de la població. Tots sabem que abans de la pandèmia hi havia molts retards per poder realitzar una prova, una ecografia, una radiografia, un tac o una llarga espera per ser operat, una demora inacceptable que en molts casos estava per sobre del que el mateix parlament havia aprovat en el seu moment.



- Creus que l'administració ha confiat en la professionalitat per anar tirant?



Si, és la particularitat que té aquesta professió sanitària, no només els facultatius, l'administració té la confiança de què el sistema es reorganitzarà d'alguna manera per donar sortida a la necessitat existencial, però ja fa anys que diem que s'ha superat el límit.