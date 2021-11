El bullying va créixer durant el confinament

Malauradament el bullying està instal·lat en el nostre dia a dia i per parlar sobre el tema tenim en el programa d'avui a la Rita Antón, psicóloga del centre ITA d'Argentona i experta en trastorns de conducta.



- Creus que els nois i noies estan cada vegada més conscienciats sobre el bullying?



La veritat és que sí i crec que tots sabem què és el bullying i som conscients que és una problemàtica real. Creiem que encara ens queda molta feina a la intervenció, tant en l'àmbit preventiu com en l'àmbit d'atenció quan es donen aquest tipus de casos a les aules.



- Quin percentatge d'alumnes han estat víctimes de bullying?



És complex trobar un percentatge perquè molts nois i noies no ho arriben a denunciar. El que ens trobem a vegades de les aules és que hi ha que pateixen aquesta situació o que han estat implicats en dinàmiques com agressors. En el nostre centre ens trobem nois que ingressen i que vénen a fer demandes perquè no estan bé i veiem que darrere del problema que ells exposen s'han trobat en dinàmiques de bullying en la seva infància o en la seva adolescència i els ha generat moltes dificultats com pors o carències i que surten a la llum amb el temps.



A vegades ens arriba perquè comença a haver-hi episodis d'agressivitat a casa, consum o pantallisme. Quan passa tot això és que hi ha una problemàtica no resolta i potser aquest adolescent va patir en una altra etapa i no va ser atès.



- Els agressors s'adonen que estan fent bullying?



És difícil d'analitzar, però ens trobem amb adolescents que tenen poca relació social que estan patint en algun aspecte de la seva vida i que estan sobrepassats per al seu malestar i la manera que tenen de treure tot això és fent mal els altres. Potser no són conscients del mal que arriben a fer els altres perquè realment el seu malestar li sobrepassa i no arriben a empatitzar.