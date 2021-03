Brussel·les presentarà un important "passaport de vacunes" aquest mes per salvar l'estiu

Encara que no ho sembli comencem a veure llum al final del túnel les vacunes fan el seu efecte i tot començarà a tenir un altre color quan tota la població, entre el 70 o 80% estiguin vacunats. Setmana santa és precipitat i ja es descarta, però si mirem cap a l'estiu d'aquest any 2021. Brussel·les està preparant el passaport de vacunació que seria una de les claus per poder salvar l'estiu, la polèmica està servida, parlarem del tema amb el senyor Antoni Escudero què és president de la federació d'Hostaleria de les comarques de Girona.

Com valoreu aquest passaport de vacunació?

Antoni Escudero "Nosaltres sabem exactament què no és fàcil, però ja abans que la comunitat econòmica Europea per res d'això, Nosaltres ho vam plantejar el govern de la Generalitat i no vam rebre resposta. La nostra satisfacció des de l'hostaleria de Catalunya, confeCat i el grup que formem les quatre federacions i d'altra gent que hi ha també, hem tingut diferents reunions amb el govern pel tema de les obertures i minimitzar una mica tot el que està passant i com última va sortir de nosaltres dir-li això. Una vegada que el comunicat de la Comissió Europea es posa mans de l'obra nosaltres pensem que és una bona eina una bona. Sí que és veritat que setmana Santa no existirà aquest any perquè està tot tancat com per exemple França i ara el que estem esperant és a l'estiu i ja veurem com avança, però si realment fos impossible nosaltres creiem que podríem portar tota la informació en una aplicació al mòbil, com si ens hem vacunat o sí ens hem fet una PCR.

Els experts preveuen que a finals d'estiu és hi hagi un 70 i 80 per cent de la població vacunada, aquest passaport arribarà a temps?

Antoni Escudero "El passaport serà necessari perquè creiem que aquesta estimació no serà real, a finals d'estiu no hi haurà aquest percentatge vacunat almenys al nostre país perquè la vacuna no funciona i per què no arriben les suficients, tant de bo es fes realitat, però nosaltres no ho creiem."

Aquest certificat portarà la polèmica perquè el nostre país la vacunació encara no és obligatòria, la gent pot pensar que és discriminatori?

Antoni Escudero "Segurament algunes persones ho pensin, però nosaltres creiem que les persones sensates que vulguin viatjar amb tranquil·litat, portaran la informació a sobre.