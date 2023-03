La bretxa salarial continua sent molt elevada

Fa anys que es lluita per evitar la bretxa salarial, de fet, els últims estudis realitzats confirmen que el sou dels directius homes superen en un 13%, a més a més la presència femenina a llocs directius és quasi inexistent. Parlem amb la directora de màrqueting de l'escola de negocis Eada, Rosa Salvador.



- La bretxa salarial no evoluciona.



Efectivament, no hi ha bones notícies. A Eada duem a terme anualment un estudi respecte a les diferències salarials i la presència de la dona a les organitzacions i a les empreses en els llocs directius és d'un 13% menys respecte als homes i efectivament la presència de la dona està a prop del 17% en llocs directius, per tant, la dona no té prou presència a control ni a llocs decisors, és a dir, aquells que generen els canvis a les organitzacions. Això és degut possiblement a la continuïtat dels problemes endèmics que arrosseguem les dones per tenir aquesta presència salarial i precisament la nostra doctora sempre incideix que l'entorn laboral no és compatible amb la conciliació i que continua sent un desafiament prou gran per les dones respecte als homes.



- Ser mare penalitza?



És tot allò que envolta la conciliació laboral i la conciliació personal, aquest fet és determinant i en aquest cas la dona continua sent la que exerceix el rol (malgrat els grans esforços que s'han fet recentment tant a escala legislativa com empresarial) de desenvolupar les tasques de la llar, tot i que l'home s'estan incorporant bastant activament en assumir també aquest rol.



El mantra de què un directiu hagi d'estar present tot el dia i dedicar-li moltes hores de feina això tampoc entra en comunió amb la conciliació.



- La pandèmia ha agreujat la situació?



En l'estudi que realitzarem anualment, veiem que si partim des de les dades de l'any 2008,la corba de la presència femenina a llocs directius és bastant irregular, però en una línia bastant continua, també observem que a les dades de l'any 2020-2021, la pandèmia no ho ha alterat, tot el contrari. El que sí que hem pogut detectar és que la diferència salarial si s'ha agreujat.