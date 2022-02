La bretxa digital cada cop més gran

Des de fa uns dies hi ha rebombori amb la digitalització, no oblidem que no tothom s'ha adaptat tan ràpidament com la resta. La digitalització avança i les empreses com són els bancs cada cop tenen menys oficines i això deixa fora del sistema a la gent gran que està acostumada a ser atesa. Què passarà quan finalitzi la pandèmia i la teleassistència? Com es pot solucionar aquesta situació? Per resoldre tots els nostres dubtes parlarem amb la doctora Dolors Juvinyà, catedràtica de l'escola universitària de la universitat de Girona del departament d'infermeria i directora de la càtedra de promoció de la salut.



- Sembla preocupant perquè fa la sensació que cada cop som més insensibles i estem deixant fora del sistema a gent a causa de la digitalització.



Hem corregut molt sense planificar el canvi que representa, aquests anys que hem viscut en el marc de la pandèmia evidentment s'ha implementat el sistema digital a tots els nivells, però no s'ha fet l'acompanyament necessari a les persones i per mi aquí és on s'erradica el problema.



- Com s'hauria de fer aquest acompanyament?



Abans parlàvem de l'alfabetització que volia dir ensenyar a llegir i escriure, en aquests moments hem de parlar de realfabetització, és a dir, hem d'intentar ajudar les persones actualitzar les seves competències relacionades en aquest cas amb el món digital per tal que puguin utilitzar tots els avantatges que això representa.



- El sector que ara mateix es veu més afectat és la banca, però potser en un futur pot arribar a la sanitat.



Les formes han de seguir per la mateixa línia, és a dir, no hem d'oblidar que l'estructura sigui privada o pública, han de pensar en els destinataris que són persones que han de fer un procés de canvi i que necessiten una formació o un acompanyament. De mica en mica la gent es sentirà més segura i útil en el món actual.