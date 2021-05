Bosses d'escombraries amb xip a Sant Andreu

El dia 24 de maig es començarà a implementar el sistema de recollida de residus porta a porta al veïnat de Sant Andreu. L'objectiu de l'ajuntament és fomentar el reciclatge i arribar als nivells Europeus. Per saber què n'opinen els veïns del barri, tenim al programa a la Cristina Galán, membre de l'associació de veïns de Sant Andreu Sud.

-Com valoreu ser el primer barri a fer la recollida porta a porta?

Som el segons, el primer va ser a Sarrià i ara ens ho imposen a Sant Andreu. Ens sembla malament el fet que sigui una imposició sense cap mena de debat i sense haver preguntat als veïns que n'opinen. Ni hi ha hagut cap dret a rèplica, a aportar idees o a canviar algun aspecte, és una imposició.

-Des de l'ajuntament diuen que és una prova pilot.

Acostumen a dir això i després del dit al fet és una altra cosa. Si haguessin començat pel nucli antic d'alguna manera, podria funcionar, ja que hi ha plantes baixes i amb pocs veïns. De totes maneres, no a tota la zona de Sant Andreu on aplicaran aquest sistema serà així, hi ha moltes zones d'edificis amb moltes plantes i per cadascuna hi ha uns 4 veïns, això vol dir que a certa franja del dia ens trobarem en una vorera estreta unes 40 bosses d'escombraries i hem de tenir en compte que vivim en una ciutat plena d'animals carronyers.

-Es pot enfocar com una fiscalització?

És una fiscalització, és una intromissió a la intimitat brutal amb bosses que portaran uns xips per identificar l'habitatge d'on provenen i les bosses semitransparents perquè no hi hagi dubte de que hi ha a dins. També passaran inspectors pel carrer vigilant que hi ha a cada bossa, no fos el cas que es faci malament. Els xips a les bosses ens ho van vendre com una manera de qui millor ho faci, millors beneficis fiscals, però ja veurem com ho apliquen.

-Qui millor ho faci tindrà uns beneficis fiscals en l'abonament de recollida d'escombraries?

A l'última reunió informativa ens van dir que no hi havia previsió d'aplicar-ho de cap manera perquè no sabien com fer-ho.