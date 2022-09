El Born, la història barcelonina aturada en el temps

El pròxim dia onze de setembre celebrem la diada de Catalunya i la caiguda de Barcelona en mans de les tropes borbòniques, parlem de l'11 de setembre de 1714. Hi ha un lloc a la ciutat excepcional per interpretar com era la ciutat en aquell moment i un dels llocs on va haver-hi lluita amb les tropes que entraven a Barcelona. Tant pel seu valor històric, com per la seva conservació, el barri del Born el podem considerar un dels llocs més increïbles de la ciutat comtal. Parlarem amb la responsable de continguts històrics, recerca i publicacions d'el Born CCM, Anna Molina.



- El que tenim el Born és una joia històrica.



A primer cop d'ull efectivament ho tenim, és a dir aquesta foto fixa dels anys posteriors de 1714. Les cases que hi havia el Born no van quedar com les veiem, avui dia, ara veiem com són els efectes posteriors de la nova situació política d'aquell moment. Quan les autoritats borbòniques van prendre la ciutat van decidir construir una fortificació que actualment és el parc de la ciutadella on es va crear una nova urbanització. Per poder fer-ho van enderrocar 1000 cases, d'aquestes van quedar unes 50.



- Què queda per trobar en aquesta zona?



Des del Born no considerem els seus jaciments només com un element patrimonial relacionat amb el segle del 1714 no oblidem que estem veient una trama urbana molt més antiga aquests carrers no són inventats ni dissenyats en el segle 16 són carrers que provenen del segle 13. De fet, el que tenim és una part important de la ciutat medieval que ens està donant informació no només del segle 16, 17 i 18 de fet hem trobat necròpolis islàmiques del segle 11. Ara estem treballant un projecte que es diu 'el Rec Comtal' i ens està donant informació molt antiga com era a la vegetació quines malalties patia la gent o com eren les seves dietes al llarg dels segles.