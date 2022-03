Blanes obre l'arqueologia a la participació ciutadana

Una vegada més ha quedat demostrat que les excavacions que s’estan fent aquests dies al Jaciment Romà d’Els Padrets de Blanes han aixecat l’esperada expectació entre els ciutadans de la vila. No tan sols per la transcendència històrica que significa poder aprofundir en la descoberta dels misteris que amaguen els vestigis de la darrera ciutat romana inexplorada encara a Catalunya.



Són molts els veïns i veïnes, tant d’aquells de tota la vida com nouvinguts, que parlen aquests dies de l’esperat inici del projecte per recuperar aquesta part de la històrica més desconeguda de Blanes. La darrera prova d’aquest interès s’ha tingut aquests dies, amb motiu de la crida al voluntariat que es va fer a finals de la setmana passada perquè tothom qui volgués desenvolupar la seva ànima vocacional d’arqueòleg a la seva ciutat tingués l’oportunitat de fer-ho.



Allau d’inscripcions per participar als equips de l’excavació



En tan sols tres dies ja es va assolir el nombre total de persones que es necessiten pels equips de suport, comptant amb què n’hi haurà de reserva. Això ha volgut dir que s’han hagut de tancar les inscripcions abans del què estava previst, un èxit que d’alguna manera s’esperava, però no de manera tan contundent. La proposta s’ha elaborat a través de l’Arxiu municipal i les àrees de Participació Ciutadana i Promoció de la Ciutat, comptant amb el suport d’altres departaments del consistori.



Els voluntaris i voluntàries treballaran en diferents torns que s’elaboraran després de fer la selecció d’entre tots les sol·licituds. Cada equip treballarà un màxim de cinc dies durant una setmana, de dilluns a divendres, des de les 9 del matí fins 2/4 de 2 de la tarda, i als fulls d’inscripcions ja s’especificava que calia assistir-hi tots els dies que s’assignin per no trencar la dinàmica de treball.



Treball de voluntariat sobre el terreny i al laboratori



Les tasques principals de l’excavació les està duent un equip de cinc arqueòlegs i arqueòlogues, encapçalats per tot un expert en la matèria, Joan Llinàs, coordinat amb el director de l’Arxiu Municipal de Blanes, Toni Reyes. Els equips de treball estaran formats per grups reduïts per facilitar que les tasques siguin el màxim d’efectives, i l’únic requisit que es demanava era ser major de 18 anys.



Els equips de voluntaris i voluntàries actuaran en dues tasques principals, sempre donant suport i sota supervisió de l’equip de professionals contractats per l’Ajuntament de Blanes. D’una banda, el treball de camp al jaciment, que requereix un cert esforç físic i saber-se moure sobre un terreny irregular –Els Padrets està situat al cim d’un petit promontori, al barri de Sa Massaneda-; i de l’altra el treball de laboratori, ajudant a netejar i classificar el material que s’ha anat desenterrant.



Els diferents equips s’han de distribuir al llarg de nou torns, que generalment coincideixen amb una setmana natural laboral –de dilluns a divendres-, tot i que també n’hi ha que no ho seran al complet. L’activitat dels voluntaris i voluntàries està previst que finalitzi pràcticament coincidint amb l’activitat prevista per l’equip d’arqueòlegs, a finals del proper mes de maig.

