La platja artificial del fòrum té una sorprenent biodiversitat marina

La platja artificial del Fòrum revela una sorprenent biodiversitat marina. Per conèixer millor la situació parlarem amb el professor titular de la facultat de biologia de la universitat de Barcelona, Manuel Ballesteros.



- És sorprenent que hi hagi biodiversitat en aquesta platja artificial.



No és una platja en realitat, és la zona de bany del Fòrum, és com una mena de mini port o també podríem dir una piscina marina oberta al mar on es realitzen esports nàutics i la gent pot prendre el sol i donar-se un bany. Tot va començar quan un dels autors del treball que hem fet, va fer moltes inversions en apnea i van poder observar que hi havia una gran biodiversitat. Va trobar com una espècie de llebre de mar exòtica i aquest fet em va obrir els ulls per fer com una mena d'estudi de biodiversitat. Finalment es va fer i va sortir en un treball de fi de grau d'un alumne, que ara mateix ja és llicenciat i coautor del treball. Vam realitzar més de 200 hores de busseig tant amb ampolla com amb apnea, vam trobar més de 500 espècies d'algues i vertebrats.



- Es tracta d'un gran nombre d'espècies.



Doncs si, és més, si vas allà i fiques el cap a l'aigua veuràs que el fons està molt contaminat antròpicament, l'aigua està relativament neta, però el fons està ple de restes d'obra, planxes metàl·liques, ampolles o tovalloletes.



- D'on ha pogut sortir?



Antigament eren platges molt contaminades amb restes d'obra i fins i tot vies de tren. Quan es va construir el port olímpic, la zona de banys del Fòrum, es van transformar els fons de sorra amb substrats tous i això ha provocat la creació de nous hàbitats que han permès que arribin aquestes espècies.