El BIOCOMSC afirma que la protecció de les vacunes "aguanta bé" per a casos greus

Les vacunes contra el coronavirus estan perdent efectivitat? En les últimes setmanes, la pandèmia torna a anar a l'alça a Catalunya. Ara bé, almenys pel que fa als casos greus, l'investigador del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC (BIOCOMSC) Daniel López Codina diu que "no hi ha indicis" que la protecció de la vacuna estigui caient.

"Tot apunta que, de moment, la immunitat aguanta bé", . Ara bé, la variant nova, la BA.5, és més contagiosa i té capacitat "per trobar més gent susceptible" i per això s'han disparat els contagis. Aquest increment, però, no es tradueix en una pujada substancial de casos greus gràcies, precisament, a la vacunació. Per això, Codina insisteix que "sempre millor tres dosis que dues".En aquests moments, a Catalunya, hi ha unes70 morts setmanals consolidades. Extrapolant les dades que arriben des de Portugal, es podria arribar, segons l'investigador, a unes 200 persones mortes a la setmana.

L'expert preveu que, en les properes dues setmanes, hi continuarà havent "pujades de casos nous", bàsicament, per l'efecte Sant Joan. Catalunya, segons Álvarez, està seguint el rastre de Portugal de fa un mes. Així, segons els càlculs del BIOCOMSC, el pic d'aquesta onada pot arribar a "mitjans de juliol".

Álvarez també ha explicat que, a Portugal, les dades a les UCIs han estat més positives que les defuncions perquè, quan es calcula la mortalitat, s'hi sumen tant els que moren per covid com els