"Un billete para el futuro en Blanes", una oportunidad para los niños huérfanos ucranianos refugiados

Ya hace poco más de un año que llegaron a Blanes los niños y sus responsables de un orfanato de Ucrania de la mano del proyecto puesto en marcha por la ONG de Acción Solidaria Internacional 'Fundación El Bon Samarità' de Blanes. Recibieron un total de 38 personas refugiadas de Ucrania, 31 de los cuales eran niños y 7 eran adultos que los acompañaban del orfanato. El presidente de la fundación, Jaume Torrado, nos explica que llegaron hasta Blanes gracias a “ciertas vinculaciones con la organización internacional Serving Orphans Worldwide (SOW), que apoya orfanatos de todo el mundo”.



Pese a que llegaron con la confianza de regresar pronto a su país de origen, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania sigue en activo. Torrado nos asegura que el venir hasta Blanes fue muy difícil. “Les costó mucho salir, llegaron tres veces a la frontera, tuvieron que volver atrás y cayeron algunas bombas cerca de la zona en la que estaba el orfanato. Una vez lograron salir del país, llegaron a Alemania, donde estuvieron tres días como punto de parada y finalmente llegaron hasta Blanes”.



La salida del país solo fue el inicio del proceso, ya que debido a que los niños son huérfanos, debido a la guerra, a la nueva cultura, el nuevo idioma y los traumas que arrastraban, el proceso de adaptación “tardó bastante tiempo hasta que estos niños consiguieron una estabilidad emocional, sentirse seguros”. Desde la ONG se pretende que “Blanes no solamente sea un refugio, que sea un segundo hogar”.



Una vez logrado el primer objetivo, hacerles sentir seguros y estables, el problema es la financiación del proyecto. Debido a que todavía no se ve el fin de la guerra, las ayudas humanitarias que recibieron de los sponsors que consiguieron al inicio, desde Australia, Estados Unidos o Alemania, “menguan sus ayudas cuando el problema se crudifica y se convierte en una situación permanente” asegura Torrado. Como “el regreso a Ucrania se prevé difícil, complejo y bastante improbable y por no poner en una situación de peligro a los niños” junto con el Ayuntamiento y en conversaciones con la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) están tanteando las posibilidades de consolidar el “proyecto de forma permanente”.



El proyecto, de momento, ya se ha conseguido alargar hasta la tercera fase, es decir, hasta que acabe la temporada escolar. Después, la ONG quiere intentar conseguir a los niños lo que el director del orfanato les ha pedido, "un billete para el futuro en Blanes".