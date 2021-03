Beth torna a pujar als escenaris amb “Origen”

"Que tremolin els arbres" és l'avançament del nou disc de Beth "Origen" i està en el programa per explicar-nos que trobarem en aquest nou treball.

Fa uns mesos que gaudim d'aquesta cançó que forma part d'"Origen".

<< Molt contenta amb la rebuda que ha tingut aquesta cançó, a la gent li agrada molt i em diuen coses molt boniques, sobretot el que els hi fa sentir, com artista no hi ha millor recompensa. És una cançó que aporta bon rotllo, alegria i tirar endavant, crec que és molt necessari en aquest moment.>>

"Origen" parla sobre les teves arrels?

<< Quan buscava el títol del disc volia que fos igual en català i en castellà, inclús m'hagués agradat també en anglès. Finalment vaig triar "Origen" perquè com tu dius és tornar als orígens de la Beth autora, perquè hi ha algunes de les cançons que són les que ho vaig escriure fa molt anys, per una altra banda també tornar a aquella música que t'ha influït des de petita.>>

Per què t'has decidit ara a treure aquestes cançons que vas escriure fa molts anys?

<< Vaig treure dos àlbums en català, després vaig ser mare, per una cosa o per un altre ho anava deixant, però era una cosa que tenia pendent.>>

Quina diferència hi ha entre la Beth que va escriure les cançons més antigues del nou disc amb la Beth d'ara?

<< Ha passat tant de temps, no són les cançons que ara mateix escriuria perquè és un moment vital molt diferent de la meva vida, però també és veritat que ha tingut que passar un temps per poder-les cantar des d'un lloc tranquil, és a dir, com si les hagués escrit una altra persona.>>