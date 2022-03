La benzina arriba als 2 euros per litre

El conflicte entre Rússia i Ucraïna continua disparant el preu de l'energia. Més enllà de la llum,també augmenten els preus dels carburants. Algunes benzineres fregaven aquest diumenge els 2 euros el litre, i la tendència, segons els experts, continuarà a l'alça. Basen aquest pronòstic en la situació generada per altres conflictes bèlics amb potències petrolíferes, com va ser la Guerra de l'Iraq. Avui parlem amb el Jordi Perdiguero, que és professor i expert en carburants del departament d'economia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, a qui preguntem fins quant podrien pujar els carburants: “Això és molt difícil de preveure, però com molt bé deies, si pensem en el que va passar en la invasió d'Iraq del 2008, encara hi ha marge perquè pugin bastant. Avui el barril val uns 130 dólar, i al 2008 va arribar als 145 dólars, o sigui que encara pot pujar més. Aixó dependrà molt de quina sigui la durada del conflicte i quina sigui la reacció dels països productors. Si tenim un increment de producció dels països de la OPEP i una reducció de reserves per part d'Estats Units, que incrementi la oferta, això pot reduir aquesta pujada de preus, però si la cosa es fa llarga i a més no hi ha un increment de producció, podem arribar a superar aquests 145 dòlars. Serà difícil que arribem als 2.5 o als 3 euros el litre de benzina. Hem de pensar que del preu que paguem una part important són impostos, després hi ha un altre part en la que paguem el petroli, però després també hi ha costos que no tenen perquè pujar tant: Mà d'obre, electricitat... crec que el petroli hauria de pujar molt i molt per arribar als 2.5 euros per litre. Però segurament durant algunes setmanes o mesos els preus estaran per damun dels 2 euros per litre. A més a Espanya ja es paga un sobrepreu, i a la manca de competència al sector fa que es paguin preus encara més alts que a la resta d'Europa.”