Per què Barcelona i la seva àrea metropolitana no passaran la fase 1 de la desescalada?

Catalunya ha superat aquest dijous els 60.000 casos confirmats de coronavirus. Des de l'inici del brot,60.007 persones han donat positiu de Covid-19 en una prova diagnòstica, tant si se'ls ha fet d'un test ràpid com una prova PCR. En les últimes 24 hores s'han confirmat 386 nous positius de Covid-19 a Catalunya.Als centres hospitalaris catalans s'han registrat 58 morts per Covid-19, una xifra lleugerament més alta que els 39 de dimecres.

BARCELONA NO PASSARÀ DE FASE EL 11 DE MAIG

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, el cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital de la Valld'Hebrón, Benito Almirante, ha explicat perqué Barcelona no pot passar encarà a la fase 1 de la desescalada el próxim 11 de maig: “ Barcelona i la seva àrea metropolitana no cumpleixen els indicadors que els permeten passa de fase. Barcelona està en un barem considerat moderat-alt de 70 a 100 infectats per cada 100.000 habitants. En canvi les Terres de l'Ebre, El Camp de Tarragona, l'alt Pirineu i Aran ja estàn en condicions com a noves regions sanitaries de entra en fase 1”.

NOUS SIMPTOMES

Pel doctor Benito Almirante, els nous simptomes que s'han descobert relacionats amb el coronavirus són: “ Mal de gola en empassar, disminució del sentit de l'olfacte, disminució del gust, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic i cefalees”.

PCR ALS CAP

Pel que fa als PCR que es faràn al CAP a les persones que presentin simptomes de COVID-19, pel cap d'infecciosos: “És una manera de diagnosticar bé la malaltia i tenir identificada a la persona que la pateix. Un pacient al que cal proposar-li totes les mesures perquè no la transmeti. A la vegada es pot fer una recerca molt activa dels seus contactes que poden haver estat contagiats”. El doctor Benito Almirante s'han mostrat totalment contrari a que es puguin fer tests de forma privada a persones que ho demanin. Nomès es poden fer PCR si ho prescriu un facultatiu”.