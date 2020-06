Barcelona prepara una mobilitat sostenible i segura mentre duri la desescalada de la pandèmia

Barcelona deixar de ser avui una ciutat confinada. Des d'aquest dillluns festiu per la Segona Pascua de Pentecostes, els habitants de la capital catalana ja poden sortir del terme municipal , i els seus veïns metropolitans entrar. Un fet que ha estat possible desprès que el govern d'Espanya acceptés la petició del Departament de Salut de flexibilitzar la mobilitat en tota l'àrea metropolitana. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, Janet Sanz, tinent d'alcaldia d'ecologia, urbanisme i mobilitat ha explicat que Baqrcelona: “ Guanya 21 quilòmetres de carril bici i 30.000 metres quadrats per a vinants en el pla de nova mobiltiat sostenible i segura de cara al progressiu desnonfinament dels ciutadans”. Per la responsable de la mobilitat de Barcelona, “les mesures són flexibles i de baix cost, però no es descarta que puguin ser permanents, ja que tambè formen part de la transformació de la ciutat en un espai més sostenible”. Les actuacions urbanistíques i de mobilitat afecten a tres punt bàsics de la ciutat de Barcelona: Al'Eixample, s'adapten el splans als que ja hi havia de pacificació urbna, Tres carrers, Rocafort, Consell de Cent i girona, es compagina la circulació de 30 km/hora en un sol carrrri per als vehicles amb el de la circulació de bicicletes. A la Via Laitena, se amplien les voreres a 4,5 metres, i es reduirà la circulació de cotxes a dos carrils -un per cada sentit-, i es destinarà la resta a carril bus i bici. Pel que fa als laterals de la Diagonal i la Gran Via, el lateral mar es destina a la circulació de vianants i bicicletes.

ACLARIMENT SOBRE LES PARAULES DE LA REGIDORA I LA INDUSTRIA DE L'AUTOMÒBIL

La regidora Janet Sanz tambè s'ha pronunciat sobre les seves paraules a una conferencia online on va dir que : "Cal evitar que això es torni a col·locar en el mercat. Cal evitar que això es torni a reactivar [el sector automobilístic]" .Avui a confirmat les seves paraules però ha comentat que: “ Era una sessió amb diferents ciutats, on estaven parlant del futur de la mobiltiat de les ciutats. Jo em vaig referir en concret al vehicles contaminants, i ho segueixo pensant i defensant, que els vehicles contaminats que no s'havien venut durant aquesta última etapa es millor que no es retornessin al mercat i que no es reactivessin. Això es el que vaig dir. En cap cas vaig parlar de la industria en general .Vaig dir, cal un pacte industrial per tenir una transició industrial ben pautada que protegeixi als treballadors i treballadores.Jo com a persona d'esquerres que sóc no puc defensar un altre cosa”.