Barcelona multiplicarà els punts de recollida de paqueteria

Barcelona multiplicarà els punts de recollida de mercaderies per tal d'evitar els "lliuraments fallits" de paquets, que impliquen un trànsit de vehicles "ineficaç i ineficient".

Aquesta és una de les principals mesures que ha anunciat aquest dimarts el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, en el marc de la nova Estratègia per la Distribució Urbana de Mercaderies 2030 (EDUM 2030).

El nou pla que ha presentat el consistori també inclou la creació d'una taula de coordinació entre agents econòmics i socials, així com un observatori publicoprivat que revisarà les dades bàsiques de la distribució urbana de mercaderies a la capital catalana.

La pandèmia ha "accelerat" el comerç en línia, de manera que entre 2019 i 2020 es van doblar les compres fetes a través d'Internet, segons ha explicat Collboni.

És per aquest motiu que l'Ajuntament ha considerat que cal "ordenar" la distribució de mercaderies i l'objectiu és fer-ho de manera "eficient, ecològica i endreçada". "Cal canviar la cultura de la recollida", ha subratllat la tercera tinenta d'alcaldia i regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet. Amb la regidora de mobilitat hem parlat a Herrera a COPE Catalunya (àudio).

Més punts de recollida

Una de les mesures principals és la de fer "proliferar" els punts de recollida físics a tota la ciutat. "Quan et porten el paquet a casa i no hi ets han de venir dues i tres vegades. Això són viatges, ocupació de l'espai públic i emissions si els vehicles no estan electrificats", ha dit Collboni.

El tinent d'alcaldia no s'ha aventurat a dir quants punts de recollida es volen crear en els pròxims anys. Ara bé, ha remarcat que l'Ajuntament "posarà a disposició" els mercats municipals i els aparcaments públics per "facilitar" la distribució de mercaderies. "El que hem de fer és crear les condicions perquè el sector privat pugui posar aquests punts de recollida", ha dit Collboni. En aquest sentit, la col·laboració publicoprivada és "necessària".

Horaris més flexibles a la càrrega i descàrrega

El paquet de mesures que formen part de la nova Estratègia per la Distribució Urbana de Mercaderies inclou també la flexibilització de l'oferta d'estacionament de càrrega i descàrrega, habilitant també horaris nocturns per evitar "concentrar" l'activitat en unes mateixes. Ara bé, aquesta mesura encara no està en marxa i l'Ajuntament és conscient que caldrà modificar ordenances que actualment estan en vigor.

El consistori també estudia implantar 100 noves "places multiús" per la ciutat, que podrien funcionar com a càrrega i descàrrega, així com nous "carrils multiús". Tot plegat pretén "reduir les externalitats ambientals", "l'ocupació de l'espai públic" i la "sinistralitat" que comporta la distribució de mercaderies.

Taula amb els actors afectats i observatori

En el marc de l'EDUM 2030 l'Ajuntament de Barcelona també s'ha compromès a crear una taula de coordinació entre agents econòmics i socials, que s'ocuparà de fer el seguiment dels objectius de l'estratègia. Així mateix, servirà per debatre i impulsar mesures concretes. "És una estratègia viva que s'ha d'anar adaptant", ha defensat Bonet. Entre els participants del nou pla hi ha l'AECOC, CCOO, UGT, Fundació BCN Comerç o el RACC, entre altres.

A més, es crearà un observatori publicoprivat, que recopilarà les dades relacionades amb la distribució urbana de mercaderies a la capital catalana. L'objectiu és que ofereixi "informació i recursos" relacionats amb l'EDUM 2030.