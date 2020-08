Barcelona disposarà de sis espais de canguratge per facilitar la conciliació laboral, familiar i personal

La ciutat de Barcelona disposarà d’un nou servei de canguratge a partir del mes de setembre. L’anomenat Projecte Concilia funcionarà en un primer moment com a prova pilot durant cinc mesos, de manera ininterrompuda fins al proper 31 de gener, amb l’objectiu de facilitar la conciliació laboral, familiar i personal en zones de la ciutat amb menor renta i que formen part del Pla de Barris.

Per aquesta raó, el nou servei estarà actiu entre les 8.00 i les 20.00 hores, durant els set dies de la setmana. La intenció és atendre especialment les sol·licituds de les famílies monomarentals amb pocs recursos econòmics, amb una xarxa comunitària dèbil, per tal de facilitar la seva participació en cursos de formació, la seva incorporació al món laboral, la seva implicació en l’activitat social del barri i també poder oferir moments puntuals de descans.

Cadascun dels sis punts tindrà capacitat per acollir entre 6 i 8 infants per hora, sempre d’entre 3 i 12 anys, i estaran gestionats per una vintena d’educadors i educadores que treballaran a jornada completa, la qual cosa possibilitarà igualment l’ocupació juvenil.

Per fer-ho possible, l’Ajuntament de Barcelona ha engegat un concurs públic destinat a empreses i entitats socials que ja treballen actualment en el sector del lleure educatiu. Els educadors i educadores de cadascun dels espais seran els encarregats d’atendre els infants i les seves famílies quan arribin al servei i de programar i dinamitzar les activitats que es facin.

Aquests activitats es faran preferentment a l’aire lliure, tot i que també disposaran d’un espai tancat per si les condicions meteorològiques no són les adequades. El pressupost municipal per engegar la iniciativa és d’uns 325.000 euros i estarà ubicat en les següent sis zones compreses dins del Pla de Barris:

La Verneda i la Pau: Casal de Barri La Pau.

El Besòs i el Maresme: Casal de Barri Besòs.

Trinitat Vella: Centre Cívic Trinitat Vella.

Raval Sud: pendent de concreció.

La Marina: Sala Pepita Casanelles.

Zona Nord: al matí s’utilitzaran les instal·lacions del Casal Infantil Ciutat Meridiana i a la tarda el Centre Cívic Zona Nord.

La iniciativa forma part igualment del Pla de Xoc Social que ha engegat l’Ajuntament de Barcelona per fer front als efectes socioeconòmics generats per la Covid-19, i que han colpejat de manera més forta els barris més vulnerables de la ciutat. Per aquesta raó les derivacions als servei es faran preferentment des de serveis municipals com són el centre Barcelona Cuida, els Centres de Serveis Socials, Barcelona Activa, el Pla de Barris, els Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) o bé el Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), però també des d’entitats socials de la ciutat que treballen al territori.

D’aquesta manera es vol afavorir l’accés especialment de dones que formen famílies monoparentals a cursos de formació ocupacional, així com la seva ocupació. Igualment es vol facilitar el seu accés, promoció i manteniment del seu lloc de treball, promoure el benestar de les seves famílies i afavorir l’existència d’un temps propi que permeti la seva participació plena en la comunitat.

Pel que fa als infants, l’objectiu és oferir-los una atenció bàsica, lúdica social i educativa en aquells moments en què potser es queden sols a casa en absència de la seva mare, pare o personal responsable, sempre i quan no disposin d’altres recursos més adequats.

L’horari del servei s’adaptarà a les necessitats que es detectin en cada territori, però en qualsevol cas es podrà prestar els set dies de la setmana entre les 8.00 i les 20.00 hores. Prioritzarà les sol·licituds de mares monoparentals o dones en situació de violència de gènere, aquelles unitats familiars amb pocs recursos econòmics, les llars amb un nombre més elevat d’infants a càrrec, circumstàncies personals como malalties o emergències familiars, fer la sol·licitud del servei amb 48 hores d’antelació i igualment aquelles persones que ja siguin usuàries d’algun altre servei municipal.