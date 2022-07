Barcelona desplega informadors a totes les platges coincidint amb la prohibició de fumar-hi

L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat informadors a totes les platges després que el ple municipal aprovés divendres la prohibició de fumar-hi.

Els informadors, una desena, informen els usuaris de la platja que no està permès fumar i els expliquen la nova normativa. Segons ha explicat el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Barcelona, Eloi Badia, hi haurà prop d'una desena d'informadors treballant a les platges durant tota la temporada d'estiu, de manera que hi hagi un informador per platja.

La sanció per incompliment és de 30 euros, però només s'aplicarà si es vulnera la norma de forma reiterada i haurà de ser la Guàrdia Urbana qui ho faci directament, ja que els informadors no tenen capacitat sancionadora.

La prohibició de fumar a totes les platges de Barcelona arriba després que l'estiu passat l'Ajuntament posés en marxa una prova pilot que ja prohibia fer-ho a les de Somorrostro, Sant Miquel, Nova Icària i Nova Mar Bella.

Segons el govern municipal, els ciutadans han puntuat amb un 8 sobre 10 en enquestes de satisfacció aquesta iniciativa que ara s'estén a totes les platges de la ciutat.

Badia i la regidora de Salut, Gemma Tarafa, han recordat que amb la prova pilot es va constatar que el nombre de fumadors a les quatre platges on s'havia prohibit el tabac els fumadors van baixar d'un 18% a un 3% i la quantitat de burilles, que tarden una dècada a degradar-se, va disminuir en un 50%.

Aquest passat dilluns al migdia, per exemple, eren pocs usuaris els que fumaven en una d'aquestes platges, la Nova Icària, però les burilles a la sorra eren visibles amb més facilitat.

Un equip d'informadors, en aquest cas anaven de dos en dos, s'han ocupat d'informar als usuaris -tant si fumaven com si no- que el consum de tabac està prohibit.

El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Barcelona ha celebrat que ja es compti amb un marc normatiu i amb l'opció de sancionar tot i que ha destacat que ja amb la prova pilot es van veure resultats fent pedagogia.

"És la part més efectiva", ha dit, tot apuntant que la comprensió i el civisme és la resposta majoritària per part dels usuaris.

Tant ell com Tarafa han fet èmfasi també en els beneficis que suposa la prevenció del consum de tabac per al medi ambient i per a la salut. Badia ha indicat que es calcula que uns cinc milions de burilles arriben al mar a l'estat espanyol i ha remarcat que una burilla triga deu anys a descompondre's.

Per la seva banda, la regidora ha subratllat que el tabaquisme és la primera causa de mortalitat evitable a l'estat espanyol, a més dels riscos associats al tabaquisme actiu però també per als fumadors passius. "Per aquesta raó vam decidir fer una passa més per tenir una ciutat lliure de fum", ha conclòs.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Preguntat sobre l'exclusió de les guingetes de platja d'aquesta prohibició, Badia s'ha limitat a dir que les guinguetes s'assimilen a les terrasses de bars i restaurants.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat del tema amb el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Barcelona, Eloi Badia (àudio).