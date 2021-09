Barcelona consolida les terrasses guanyades durant la pandèmia

Barcelona ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança a terrasses, es preveu que arribi a finals d'any i entri en vigor partir del gener del 2022. Parlarem amb el director del gremi de la restauració de Barcelona, Roger Pallerols.



-Què significa la modificació d'aquesta ordenança?



És un pas decisiu, és una mesura que tothom recordarà, va néixer a petició del gremi de manera excepcional i que es va prorrogar amb la duresa de la crisi. Lamentablement el sector de la restauració està molt tocat i és molt important el suport de l'exterior per poder subsistir. La ciutadania ho reclama més que mai, es tractaria de passar aquestes terrasses provisionals a definitives. És una magnífica notícia perquè significa que la restauració de Barcelona passa a ampliar les terrasses per obtenir l'oxigen suficient i poder afrontar una difícil etapa de recuperació que serà molt dura en el nostre sector.



-És definitiu que entri en vigor el gener del 2022?



Exacte, és el que està previst. Ahir es va realitzar l'aprovació inicial que va rebre un ampli suport del consistori. El text va estar treballat i consensuat prèviament entre el govern i el gremi de restauració de Barcelona i no va haver-hi cap vot en contra. Hem mantingut un esperit molt constructiu a la ciutat de Barcelona en temes claus com és el suport a la restauració. Com a mínim fins ara hi ha hagut una complicitat absoluta per part de tots els agents polítics.



-Quins seran els detalls?



Tots hem vist l'aparició d'uns grans blocs de formigó, han generat polèmica, però era una mesura que estava pensada per tan sols sis mesos, després la crisi ho va allargar fins a un any. Aquests blocs de formigó que a ningú li agraden, durant aquesta època excepcional ha salvat empreses i llocs de feina. Les terrasses de la calçada que passen a ser definitives, estem parlant d'unes 1600 terrasses, és obvi que la ciutat no es podrà permetre aquesta estètica provisional i per tant es procedirà a un procés de conversió on el restaurador que tingui aquesta llicència de manera definitiva haurà d'adquirir un dels mobles homologats per l'ajuntament.