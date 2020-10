Barcelona capital de la nova economia al BNEW a l'Estació de França

El BNEW – Barcelona New Economy Week, esdeveniment híbrid i 100% professional organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) amb l’objectiu de reactivar l’economia, aglutina cinc sectors connectats entre sí que són fonamentals i que estan exercint de motor econòmic. Avui Herrera a Cope Catalunya i Andorra s'ha fet en directe des d'una de les seus del BNEW ,l'Estació de França de Barcelona. En el programa han participat , Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca; Juan Carlos Alvarez, director general de negoci de gestió Patrimonial de Servihabitat i Albert Dalmau, gerent d'economía, recursos i promoció economica de l'ajuntament de Barcelona.

La logística, l’eCommerce i el real estate (BNEW Logistics, BNEW eCommerce i BNEW Real Estate a l’Estació de França), la indústria digital (BNEW Digital Industry al Movistar Centre) i les zones econòmiques (BNEW Economic Zones a Casa SEAT) ja estan anticipant una nova revolució industrial amb el desenvolupament de la indústria 4.0 i seran imprescindibles per a l’enlairament de la nova economia.

En un context d’incertesa i en la setmana en la que s’ha situat a Barcelona com a seu mundial de la nova economia, s’ha volgut debatre sobre el model de ciutat actual i el paper que vol jugar la ciutat comtal en la recuperació econòmica.

Com a noticia destacada d'avui que generat el BNEW podem destacar que : El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i Correus signen un protocol d’intencions per convertir els actuals edificis de la seu central de Correus a Barcelona de la plaça Antonio López i el carrer Ángel Baixeras en un pol d’activitat econòmica i empresarial. Es tracta d’una iniciativa pública per reeconomitzar el districte de Ciutat Vella, regenerar el teixit productiu i impulsar l’ocupació d’alt valor afegit al centre de la ciutat. Amb la signatura del protocol avui, Correus cedeix aquests espais a la ciutat perquè el Consorci els rehabiliti i l’Ajuntament en pugui fer ús com a equipament al servei de l’economia digital, la formació, la recerca, l’emprenedoria i el talent.