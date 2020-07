El Banc de sang llença un "multiplicador de donants" per aconseguir 35 mil donacions a l estiu

Aquest dimecres 15 de juliol s’activa la campanya d’estiu per animar-nos a donar sang abans de marxar de vacances o durant els dies festius.La campanya coincideix amb la desescalada després de les setmanes més dures de la pandèmia i amb l’inici de les vacances per a molts ciutadans.El Banc de Sang calcula que fins a finals d’agost, el hospitals catalans necessitaran 35.000 donacions de sang per atendre tots els malalts i accidentats. Per això, es fa una crida perquè ens apropem als hospitals i a les campanyes de donació organitzades arreu de Catalunya.

Aquest estiu, reserva hora i ‘Multiplica’t per 10’

La campanya d’estiu proposa als ciutadans el repte d’aconseguir que 10 persones del seu entorn donin sang al juliol i agost. A més de donar sang, qualsevol persona pot utilitzar el ‘Multiplicador’, una eina que ens permet un enllaç propi per a compartir amb amics i familiars i animar-los a reservar hora per donar sang.

Des del web donarsang.gencat.cat/multiplicat podem crear la imatge i el nostre enllaç i compartir-lo directament des de Whatsapp o xarxes socials amb el nostre entorn. A més, cada cop que algú reservi hora a través del nostre enllaç rebrem un correu electrònic que ens avisarà que hem sumat una nova donació al nostre repte.

La campanya d’estiu es compartirà a les xarxes amb les etiquetes #etsIMPRESDCINDIBLE i #etsun10 .

Escaneja el QR i reserva hora

La reserva d’hora és necessària per rebre els donants d’una manera ordenada i sense aglomeracions.

Aquest estiu, els donants podran veure a diferents espais dels hospitals, al carrer o als transports públics un codi QR que els permetrà escanejar-lo i anar directament a l’agenda per reservar la seva llitera per donar.

Baixada de donacions

A l’estiu les donacions baixen al voltant d’un 30% respecte la resta de l’any. Fem vacances, les empreses i les universitats redueixen l’activitat i moltes persones canvien els hàbits i deixen de donar sang.

Enguany, a més, les necessitats de sang són més elevades de l’habitual en aquesta època de l’any per la represa d’operacions als hospitals que s’havien ajornat durant les setmanes més dures de la pandèmia.

Per garantir que tots els malalts tindran la sang necessària per als tractaments, s’han programat 60 campanyes cada setmana. També estaran obertes les sales de donacions als hospitals de referència per assolir les 35.000 donacions necessàries.