El Banc dels aliments ajuda cada més a 145.000 persones

El Banc d'Aliments de Barcelona ha fet balanç de l'ajuda distribuida durant l'any 2021. Els resultats són 23 milions de kg d'aliments, la xifra més alta de la història de l'entitat. Però segons els seus càlculs han suportat també un IVA per valor de 500.000 euros, un import amb el que podrien haver distribuït més de un milió de llitres de llet entre les persones necessitades. Bosco Fonts és el director adjunt del banc d'aliments, que ens explica que: “no té cap sentit que nosaltres haguem de pagar IVA. Estem suportant més de 540.000 euros de IVA i pensem que no té cap sentit. Sobre si hi ha manera de que algú posi fil a l'agulla en aquest tema... doncs nosaltres hem parlat i estem parlant amb tothom, i es dona la paradoxa en que tothom ens dona la raó, tothom està d'acord, per tant esperem que això es pugui solucionar, però no sé dir quan ho aconseguirem. Però si hi ha una unanimitat per tal que aquesta situació pugui canviar. La tasca que fa el Banc dels aliments no arriba a cobrir més de la tercera part de les necessitats d'una persona. No anem sobrats. I la nostra tasca podria ser molt més gran. És una pena que no haguem pogut comprar més coses amb els 540.000 euros de IVA. La pandèmia ha creat un fenòmen que anomenem nova pobressa, que no és més que gent que abans estava en una situació més normal, i de sobte comença a passar dificultats. La pandèmia i tot el problema laborarl que ha produït ha creat gent que abans era fins i tot col.laboradora del banc, i ara són beneficiaris. La pandèmia ha augmentat en un 30% el volum de beneficiaris, que són unes 145.000 persones cada mes, donant uns 13 kg. d'aliments per persona al mes. A través de les entitats a les quals nosaltres donem aliments, que són més 340 entitats, i a través d'ells distribuim aliments. I aquests aliments estan arribant a aquestes 145.000 persones de mitjana al mes. Nosaltres estem per ajudar i per aconseguir que aquestes persones siguin cada vegada menys. Per ajudar el que pot fer la gent és trobar-nos al nostre web, participar al Gran Recapte que es fa un cop l'any, es pot donar a través de bizum, transferència bancària, un es pot fer amic del Banc i cada mes li passem un rebut de la quantitat que ells decideixen... es pot fer de moltes formes.