El banc d'aliments continuarà la seva labor durant l'estat d'alarma.

Davant la situació excepcional que estem vivint arran de la propagació del COVID-19 i de les mesures preses per part dels corresponents governs, el Banc dels Aliments ha pres les següent decisions:

- Continuar la distribució d’aliments bàsica a totes aquelles entitats i serveis socials que ho demanin.

Amb aquesta decisió es pretén evitar que es deixin de subministrar aliments bàsics a les famílies en situació de vulnerabilitat. Les entitats de distribució continuaran distribuint aliments. Aquestes entitats podran assumir la totalitat dels usuaris ja que són les que tenen un volum més alt. A les comarques el repartiment està garantit. També es garanteix el subministrament en aquells centres que atenguin usuaris en les seves pròpies instal·lacions. Tant el Banc com les entitats prendran les mesures oportunes de prevenció per no posar en risc usuaris, voluntaris i personal.

- Fer una crida al voluntariat que no està en situació de risc per a què doni un cop de mà en la distribució d’aliments.

Bona part dels voluntaris del Banc dels Aliments i de les entitats socials és personal de risc per edat. Per aquest motiu es demana la col·laboració de la ciutadania en les tasques de distribució d’aliments durant les properes setmanes per tal de mantenir el servei i poder arribar a les persones que se’n beneficien.

- Fer una crida a la ciutadania a continuar col·laborant amb el Banc dels Aliments fent donacions on-line.

El Banc dels Aliments necessitarà un cop de mà extraordinari durant aquestes dates per tal de continuar subministrant els aliments bàsics a totes les famílies en situació de pobresa. Per això es fa una crida davant la previsible baixada de donacions per recaptes i donacions d’empreses per tal de compensar amb compres d’aliments amb les donacions on –line.

“Entenem que tenim una responsabilitat envers la ciutadania que necessita aliments” explica Oriol Dolader, cap de logística del banc d'aliments de Barcelona, “de moment la nostra campanya està donant els seus fruits, no sols amb particulars si no amb empreses que ja col·laboraven amb nosaltres, unes altres que ho fan per primera vegada i restaurants que se sumen” diu Oriol.

Els aliments es repartiran entra les entitats benèfiques que al seu torn els fan arribar a les persones que ho necessiten.