Baix nivell d'anglès a les empreses catalanes

Espanya és un país que gaudeix d'una gran diversitat cultural i lingüística. Amb 17 comunitats autònomes i dues ciutats autònomes, és un mosaic de llengües i dialectes que conviuen en harmonia en un mateix territori. Malauradament, també és un país on el nivell de coneixement d'idiomes és bastant baix, especialment en comparació amb altres països europeus.

Segons l'últim Eurobaròmetre, només el 26% dels espanyols parlen una llengua estrangera, mentre que la mitjana europea és del 54%. Aquestes dades són preocupants, ja que la globalització fa que cada vegada sigui més important parlar altres idiomes per a la comunicació i el comerç internacional.

El problema no és només la falta de coneixement d'idiomes estrangers, sinó també la situació de les llengües cooficials en moltes comunitats autònomes. És paradoxal que, mentre que la riquesa lingüística de l'estat espanyol és una de les seves principals característiques, també sigui un dels països europeus amb menor domini d'idiomes estrangers.

Una de les raons per les quals els espanyols no parlen idiomes estrangers és la baixa qualitat de l'ensenyament d'idiomes a l'escola. Molts experts en educació creuen que el sistema educatiu espanyol no està ben dissenyat per fomentar l'aprenentatge d'idiomes. Els estudiants solen aprendre gramàtica i vocabulari, però no tenen prou oportunitats per practicar la comunicació oral i la comprensió auditiva.

Per solucionar aquest problema, és necessari que l'ensenyament d'idiomes a l'escola es converteixi en una prioritat. Això implica invertir en formació de professors i en la millora dels recursos didàctics. També seria bo fomentar l'intercanvi d'estudiants amb altres països i promoure l'ús de les llengües cooficials a través de la televisió, la ràdio i altres mitjans de comunicació.

En definitiva, cal una reforma de l'ensenyament d'idiomes a Espanya perquè els ciutadans puguin aprofitar al màxim les oportunitats que ofereix el món globalitzat d'avui en dia. Hem de fer una aposta decidida per la diversitat lingüística del nostre país, però també per l'aprenentatge d'idiomes estrangers, que és fonamental per a la nostra projecció internacional.

El 40% d'empreses es queixen del baix nivell d'anglès que tenen els seus treballadors.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la professora d'anglès, Laura Oliva (àudio).