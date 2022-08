Avui es posen a la venda els abonaments gratuïts de Renfe

Avui es posen a la venda els abonaments gratuïts de Rodalies. Més de 300.000 persones s’han registrat ja a la pàgina web de Renfe per comprar-los. Tot i que es comencin a vendre avui, no es podran utilitzar fins a l'1 de setembre.

Els abonaments es podran adquirir a través de la pàgina web de l'operador, la seva aplicació pel mòbil, a les màquines d'autovenda i a les taquilles de les estacions. Només seran vàlids si es fan amb un únic trajecte, és a dir des de la mateixa estació d'origen i fins a la mateixa destinació. Per adquirir-los s'haurà de pagar unafiança de 10 euros si és per un abonament de Rodalies i de 20 euros si és per Mitjana Distància a la demarcació de Barcelona -a la resta seguiran sent 10 euros-. Per poder recuperar aquesta quantitat, els usuaris hauran de fer un mínim de 16 viatges durant els quatre mesos que la mesura estarà vigent, és a dir, quatre al mes. Recordem que s'allargarà fins al31 de desembre. Es podran obtenir en suport físic o bé recarregar-lo en taquilles o màquines d'autovenda. Segons els càlculs que ha fet el Ministeri de Transport, després de l'estiu, una família de quatre persones que es desplaci habitualment amb tren es podria estalviar 750 euros amb els abonaments gratuïts de Renfe.

I també a partir de l'1 de setembre, hi haurà dos trens Avant més entre Barcelona i Figueres a la franja del matí. En concret, entre setmana, s'afegeix un tren que sortirà de la capital a les 9:30 del matí i que tornarà des de Figueres-Vilafant a les 13:10?h. Al cap de setmana, la sortida des de Barcelona serà a les 14:50?h. Tots faran parada a Girona i els bitllets ja estan a la venda.