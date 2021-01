Avui més de 4.000 persones s'han contagiat a Catalunya amb el coronavirus

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra comentem les últimes dades de la pandèmia a Catalunya amb el doctor Jaume Sellarés, vicepresident del col.legi de Metges de Barcelona. Un dia on més de 4000 persones s'han contagiat amb el covid-19. Entre altres temes hem comentat que el govern decidirà aquest divendres, 15 de gener, si manté les eleccions per al 14 de febrer. Amb els indicadors de la pandèmia, que no deixen d’empitjorar després de les festes de Nadal, es reunirà la taula de partits, que ha de prendre la decisió. Inicialment, l’ajornament electoral només es plantejava en dossupòsits: confinament domiciliari o restriccions molt severes per mantenir a ratlla els contagis de coronavirus. Caldrà veure, doncs, quina valoració fan els partits de la situació actual i si la jornada de votacions es pot afrontar amb totes les garanties sanitàries. Aquesta, però, no serà la darrera oportunitat per decidir sobre els comicis, ja que l’executiu català es va marcar dues dates clau. La segona serà el 29 de gener, el mateix dia que ha de començar la campanya electoral. El dia dels comicis es manté en suspens des que el llavors president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar el final de la legislatura. La intenció era celebrar les eleccions la primavera del 2020, però la crisi sanitària va obligar a ajornar-les. Tambè hem parlat amb el doctor Sallarés de l'estudi fet per l'Hospital del Mar, on es diu que un 45 per cent de sanitaris tenen alt risc de patir transtorn mental arran de la primera onada de la Covid. La arrivada de la vacuna Moderna tambè ha estat tema de l'entrevista amb el vicepresident del col.legi de Metges de Barcelona.