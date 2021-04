Avui han entrat en vigor les noves restriccions marcades pel Procicat

Avui entren en vigor les noves restriccions en el que destaca el confinament comarcal des d'avui mateix, una decisió presa a causa de l'augment de casos. Anem a fer un repàs de quines són les restriccions que hi ha ara mateix i ho farem amb l'Imma Soler subdirectora operativa de protecció civil.

La restricció més destacada de totes seria el confinament comarcal?

Sí, aquesta limitació de la mobilitat continua realment igual perquè el confinament comarcal l'hem tingut durant tot aquest temps El que passa és que durant aquestes dates passades hi havia hagut aquesta viabilitat de què les bombolles de convivència poguéssim fer aquests desplaçaments d'una comarca amb un altre i ara el que s'ha fet no permet aquesta accepció. Recordem que ja en totes aquelles excepcions que són de necessitat com anar a treballar, anar a l'escola o per anar a un centre mèdic totes aquestes continuen igual.

Per aquest desplaçament que comentaves caldrà el certificat l'autoresponsabilitat?

Correcte, ens podem trobar que l'autoritat ens demani que justifiquem aquella mobilitat què fem la fem per motius previstos i per tant recomanem a tothom que porti aquest certificat que es pot baixar des d'internet.

Les proteccions seran les mateixes de sempre?

Si, això és una cosa fonamental que hem de tenir molt clara al cap. Hem de ser molt conseqüents perquè ja sabem des de fa molt de temps com és la situació i la prevenció personal de portar mascareta, tenir una distància social amb gent que no conviu amb nosaltres i preferiblement està en espais oberts.

Quins consells podem donar per l'esgotament que tenim per culpa de la pandèmia?

Tenim unes certes limitacions i hem d'intentar adaptar-nos, hem de pensar que estem en una situació complicada en la qual mai ens hem trobat i ho hem d'intentar gestionar entre tots per poder superar aquesta situació que no és gens fàcil. Encara que tinguem aquest esgotament és molt important ser insistents i tenir paciència.