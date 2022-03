Avui entren en vigor les noves lleis de circulació

Avui entren en vigor les noves normes de la DGT. Aquests canvis s'han realitzat amb l'objectiu reduir el nombre de víctimes a les carreteres. Farem un repàs per totes aquestes novetats amb el Cap provincial de la DGT, Adrià Puigpelat



- Quins serien els canvis més importants?



Com bé dius nosaltres treballem amb el propòsit d'arribar a zero víctimes, no només nosaltres també Europa s'ha marcat arribar a aquesta xifra l'any 2050. En aquesta línia hem de fer feina tots plegats i nosaltres com la DGT. Avui es posa en marxa aquesta nova llei que s'adapta als nous temps i contempla coses que fins ara no tenim en compte com els temes mediambientals, vehicles autònoms o vehicles de mobilitat personal, tot això en conjunt, són temes essencials per la seguretat viària com les distraccions, velocitat, alcohol, cinturó de seguretat. Si preguntes per les novetats, en el tema de distraccions, des de l'any 2016, les distraccions al volant s'han convertit en el primer factor concurrent en accidents mortals i som conscients que moltes d'aquestes distraccions venen per utilitzar el mòbil. La penalització per distreure's amb el mòbil al volant passa de 3 a 6 punts, de 3 a 4 punts al cinturó de seguretat de forma inadequada. Una cosa que és important és que aquesta llei contempla una major penalització en el nombre de punts que es treuen i en cap cas augmenten les quanties econòmiques de les multes, es queden com estava la normativa anterior.



- Una qüestió que crida molt l'atenció és la mobilitat dels vehicles personals, per on poden circular?



Ja fa temps que es va regular amb altres mecanismes, però ara es contempla amb una nova norma arran de llei els vehicles de mobilitat personal i no podran circular per les voreres això. A partir d'ara ningú podrà dir que hi ha dubtes al respecte.