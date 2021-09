Avui comença una llarga vaga dels maquinistes de Renfe a Catalunya

Avui comença la vaga de maquinistes de la Renfe, per saber com està la situació parlarem amb el Lluís Moyano portaveu del sindicat SEMAF a Catalunya.



-Quins són els motius d'aquesta vaga?



Per diversos motius, un d'ells és l'incompliment dels acords de 2007 sobre les transparències, es garantien amb aquests acords la prestació del servei de Renfe Operadora i l'indivisualitat del grup Renfe, de moment tot això, no s'està portant a terme. El que si s'està fent és un estudi d'una transferència que inclou material i personal, per tant, no tindríem garantida la integritat Renfe operadora.



El fet de no garantir la integritat de Renfe suposa que disminueixen els drets dels treballadors i molts d'ells estan de pas per Catalunya, són de fora del nostre país, en cas de fer-se el traspàs seria com una mena de segrest laboral, no podrien retornar a les seves residències. Quan hi ha una decisió d'aquest tipus has de comptar amb els treballadors, cosa que no han fet.



En els temps de globalització que estem considerem que no es pot trossejar una empresa com es Renfe Operadora, el que fan falta ara mateix són empreses potents i que guanyin volum, no podem competir amb Europa que dóna un servei a escala nacional.



Un altre dels motius és el restabliment dels serveis, trens i treballadors que teníem prepandèmia. Actualment hi ha uns 1000 serveis que no s'han repost i uns 700 llocs de treball que s'han perdut.



-Quins plans de negociació hi ha per resoldre la vaga?



Malauradament cap ni una, per part del sindicat està obert 100%, però per part de l'empresa no hi ha indicis de cap negociació.



-Si el dia 12 d'octubre no hi ha un acord, es preveuen més convocatòries?



Clar, l'esperança és l'últim que es perd. Nosaltres el que volem és que hi hagi un servei de qualitat tant per usuaris com per treballadors i per arribar fins aquest punt han de venir inversions.