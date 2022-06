Avui se celebra la revetlla de Sant Joan

Tan sols un altre com fins al 35% dels espanyols protegeix les seves oïdes en un concert. Arriba Sant Joan i respecte al soroll dels petards recomanen anar amb molta precaució. Parlarem amb la Doctora Otorrina, Rocío González, Col·legi d´Otorrinolaringòlegs de Catalunya.



- És cert que cuidem poc les nostres oïdes?



Sí i no, perquè realment les oïdes necessiten molt pocs cuidats, sempre comento els meus pacients que no s'han de netejar perquè es netegen sols. Per una altra banda, en el tema del soroll hem d'aplicar el sentit comú, sí per exemple aquest estiu anem amb molts concerts i ens fiquem al costat d'un altaveu, estem generant un traumatisme a la nostra oïda.



- Com es netegen sols?



Un otorrino molt conegut sempre veia els pacients que les oïdes es netejaven amb el colze, les oïdes tenen un sistema d'autoneteja ,de fet la cera es produeix perquè tenim que regula el pH del nostre conducte i si no la tinguéssim, ens picaria moltíssim, és com una mena de lubricació natural. Les persones que poden tenir algun problema com un audiòfon, en aquest cas sí que els hi costarà sortir la cera o també problemes d'èczema a les oïdes, en aquests casos sí que els hem de netejar nosaltres a la nostra consulta o al nostre cap.



- Es troben molts casos de gent jove que està perdent l'audició?



Si ho estem detectant per diferents raons a part del d'any què produeix el soroll en gent jove a través dels auriculars, però també hi ha la gent que treballa en una fàbrica on hi ha molt de soroll i han de portar protecció auditiva, però els joves que escolten música molt elevada durant molta estona i amb certs decibels, pot produir- sé el mateix d'any que el treballador de la fàbrica.