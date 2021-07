Avi ja no vol dir "jubilat"

En una societat en la qual cada ésser humà que neix té un 50% de possibilitats de superar els 100 anys, no pot continuar mantenint-se l'estructura tripartida que dividia la vida en tres fases marcades: formació/ treballo/ jubilació.

Tant la salut mental de les persones majors com la sostenibilitat del sistema conviden a reformular el concepte de carrera professional per a acollir la longevitat en el món professional d'una forma creativa i participativa.

És el que ha fet el professor d'Empresa, Joaquín Solana, en la tesi doctoral 'Longevitat, nous reptes i oportunitats per a la direcció i l'emprenedoria' amb ell hem parlat a Herrera a COPE Catalunya.

"Existeixen, impediments significatius que dificulten avançar en aquest terreny. D'una banda, el simple esment de prolongar l'activitat productiva es percep com una pèrdua de drets socials i no com una conseqüència de la millora que suposa viure més anys. " explica Solana i afegeix que "dins d'esquemes flexibles i amb llibertat d'opció. No tots els treballs són igual, des dels de tipus intel·lectual, que en general no minven pel transcurs dels anys, als quals requereixen esforç físic o psicològic, que aconsellen un enfocament diferent."

La inevitable prolongació de la vida laboral, no solament per a finançar pensions, sinó com lògica conseqüència d'una vida més llarga, sol rebre crítiques per si pot afectar el mercat laboral dels joves, que sabem que funciona malament, especialment a Espanya.