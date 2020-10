Aumenta el robo de algarrobas. Un producto muy solicitado y muy bien pagado

Robar algarrobas puede sonar a tiempos pasados pero no lo es. Actualmente las algarrobas se pagan muy bien en el mercado de la industria de la alimentación. Sus propiedades y sus utilidades son tan variadas que su precio ha subido durante los últimos años. Un precio que atrae a los ladrones del campo. Los agricultores catalanes se quejan que en diversas zonas de la comarca catalana del Camp de Tarragona no cesan los robos. Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, hemos hablado del tema con Sisco Esquerda, jefe sectorial de la Fruta Seca de JARC.

TAN LADRÓN ES EL QUE ROBA COMO EL QUE COMPRA LO ROBADO

El portavoz de los jóvenes agricultores denuncia que : “Es tan ladrón el que roba en el campo como el que después compra el producto”. Sisco ha recordado que: “Durante los últimos años, la algarroba está de moda porque se utiliza para hacer harinas o como sustituto del cacao en la repostería, e incluso para la industria farmacéutica. Los agricultores comentan que: “La semilla de las algarrobas, el garrofín, interesa tanto a la industria farmacéutica como la alimentaria. De aquí sale, por ejemplo, la E-410, un espesante natural para bebidas y alimentos”. Sesco añade que: “ Esto ha hecho que haya más hurtos, sobre todo porque hay empresas que compran de manera ilegal. Es un producto solicitado y muy pagado, y los ladrones están al caso”. La harina de garrofín se está utilizando actualmente como sustituto del cacao, en pasteleria industrial o en cosmética.

LOS MOSSOS PIDEN A LOS AGRICULTORES QUE PRESENTEN MÁS DENUNCIAS

El sindicato Unió de pagesos dice que “ el problema no es tanto quien ropa, sino quien compra el producto robado, y la clave es la trazabilidad del producto. Comprar algarrobas sin exigir la licencia de explotación agraria, conocida como la DUN, ya es de entrada sospechoso”. Los agricultores recomiendan y exigen no comprar ningún producto del campo que no tenga su licencia de explotación agraria . Los Mossos piden a los campesinos que presenten más denuncias y avisan que los compradores ilegales pueden ser acusados de dos delitos: el de recaudación y contra la salud pública.