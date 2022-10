Augmenten les vendes de test covid però no tant com en la passada onada

El conseller de Salut, Manuel Balcells, ha dit que cal esperar un hivern "complicat" epidemiològicament parlant per la coincidència de la grip, la covid i altres virus, com el sincital infantil.

Tot i això, ha afegit que no es preveu que sigui "de gran agressivitat" des del punt de vista de la patologia provocada per la covid.

Davant d'això, ha convocat el Consell Assessor de la covid per trobar un consens sobre la situació i possibles escenaris, segons ha explicat a Catalunya Ràdio.

Entre d'altres, ha assegurat que no pressionarà per retirar la mascareta al transport públic. Ha alertat també que sense pressupostos s'hauria de fer "mans i mànigues" per respondre a les necessitats.

Sobre la retirada de la mascareta, ha explicat que des de Catalunya no es proposarà al consell interterritorial estatal l'eliminació de l'obligatorietat al transport públic.

Ho ha justificat afirmant que els experts li diuen que vagi amb cautela i ella mateix creu que és "prudent" portar-la en aquells llocs amb molta concentració de gent. A més, ha fet una crida a la vacunació ja que ha assegurat que és essencial.

Balcells ha mencionat que un dels problemes durant la pandèmia és que hi havia moltes "veus dissonants" i això confonia la població, per això vol buscar un consens científic "i després posar les normes". Per aquest motiu, ha convocat el consell assessor, que preveu que es pugui reunir la setmana vinent.

A Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat del tema amb el president de la FEFAC, Antoni Torres (àudio).