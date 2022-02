Augmenten les curses il·legals

Un dispositiu de Mossos d'Esquadra per evitar una cursa il·legal de cotxes a Sant Celoni ha acabat aquest cap de setmana amb 30 persones identificades, 20 vehicles controlats i 7 denúncies de trànsit. Concretament, de les set denúncies, tres han estat per infraccions als cotxes 'tunejats', tres més per falta d'ITV als vehicles i una última denúncia penal per alcoholèmia positiva, segons han detallat els Mossos.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra, Imma Viudes. (àudio)

Es tracta d'un dels freqüents controls que la policia catalana, amb l'ajuda de policies locals, duu a terme en les darreres setmanes per evitar concentracions de vehicles clandestines i curses il·legals en polígons industrials del Vallès Oriental, principalment en poblacions com Llinars, Montornès o les Franqueses del Vallès.

El ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental ha aprovat demanar al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, una reunió urgent amb la participació dels 39 municipis de la comarca per abordar els recents casos d'inseguretat registrats.

En les darreres setmanes s'han produït a diversos municipis de la comarca concentracions a polígons industrials, on s'hi han agrupat desenes de persones per fer botellots, concentracions de vehicles, curses il·legals i altres actes incívics, provocant molèsties a la ciutadania i incidents amb les policies locals i Mossos.

Asseguren, a més, que aquestes activitats han incrementat després de l'aixecament del confinament nocturn.

La petició s'ha vehiculat a través d'una moció presentada per la presidència del Consell Comarcal. En el text es recalca l'interès en què hi assisteixi el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Segons s'explica en l'argumentari de la moció, en les darreres setmanes s'han produït a diversos municipis de la comarca concentracions a polígons industrials on s'hi han agrupat desenes de persones per la realització de botellots, concentracions de vehicles, curses il·legals i altres actes incívics. Aquest fets han provocat molèsties a la ciutadania i incidents amb les policies locals i agents de Mossos, unes activitats s’han vist incrementades després de l'aixecament del confinament nocturn", s'assenyala.