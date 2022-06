Augmenten els casos de maltractament i abús a les persones grans

Els mossos d'Esquadra van atendre durant l'any 2021 a 1.186 persones majors de 65 anys víctimes de violència a la llar 794 eren dones i 392 homes. Són dades que s'han donat a conèixer a la jornada del moviment per aturar el maltractament a les persones grans coincidint amb el dia mundial de la presa de consciència d'aquest abús i violència. Parlarem amb el Jordi Muñoz, portaveu del moviment per aturar el maltractament a les persones grans.



- Com pot ser que passi això en ple segle 21?

El pitjor de tot és que aquests números no són la realitat, estan molt per sota de les incidències i maltractaments que tenen les persones grans actualment a la nostra societat. Aquest número que donaves només són les denúncies de maltractament a la llarga, això vol dir que són persones que s'han atrevit a denunciar els fets a la policia o mossos d'Esquadra, però moltes persones ja sigui per dependència emocional o per altres raons, no s'atreveixen, no tenen força o estan molt vinculats a la persona maltractadora i no fan la denúncia. Després també tenim altres denúncies per abús econòmic que està creixent d'una manera terrible i que tampoc consten en aquestes dades. Hi ha altres tipus de tipologies de maltractaments a persones grans que no s'arriben a denunciar i d'altres que no es denuncien perquè no són delictes, però no per això vol dir que no siguin maltractaments.



- Cada vegada que es detecten més situacions de maltractament en un entorn més familiar.



No disposem de dades concretes perquè hi ha molt pocs estudis que parlin de maltractaments a persones grans, però la sensació que tenen els professionals és que hi ha molt més tractament en els domicilis que en els centres residencials. En una casa es pot amagar tot molt més, t fins i tot poden aïllar a la persona perquè no tingui contacte social i, per tant, és un lloc que potencia la possibilitat de patir maltractament, en canvi, en un centre residencial la detecció és més possible.



- Com es pot detectar si la víctima depèn emocionalment del maltractador?



És molt difícil si no ho verbalitzan i tampoc podem accedir a un domicili, però la veritat és que cada cop als professionals estan molt més ben formats i sensibilitzats, comencem a disposar de guies d'actuació, però tenim encara una gran barrera que de vegades és la mateixa persona gran que no vol continuar endavant per què té por i dependència emocional i no volen denunciar. Els hi hem de fer entendre que hi ha altres opcions i altres persones que els hi poden ajudar a portar una vida digna.