Atenció! El coronavirus no és només una malaltia de persones grans

“En les unitats de cures intensives hi ha pacients de menys de 50 anys ingressats, no és el grup majoritari, però hi ha. Amb això vull dir que poden desenvolupar una malaltia derivada més complicada que persones de més edat” ens comenta el cap de malalties infeccioses de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Benito Almirante, “la gent jove ha de seguir les mateixes pautes de seguretat” a més, ha avisat que per Setmana Santa haurem d’estar megaconfinats.

Els desplaçaments no benficiarien gens l’evolució de la pandemia.

En aquest sentit, Almirante ha remarcat que “la societat és clau per controlar aquesta pandèmia”.

L’evolució dependrà molt de l’extensió en el temps i del tipus de confinament, perquè a dia d’avui encara no és absolut, ja que la gent pot anar a treballar, encara que el confinament que ara tenim a Espanya es dels més durs que s’han aplicat.

La gent ha de sortir el mínim possible al supermercats.

Sobre si cal fer un confinament encara més restrictiu, el viròleg ha assegurat que “quant més confinada estigui la gent, menor serà la transmissió del virus”, però ha afegit que la decisió té molts components polítics, econòmics i socials, i ha lamentat que la crisi sanitària es polititzi.

Estic enormement preocupat, perquè el debat polític hauria d’estar en un segon nivell.

També s’ha mostrat emocionat pel suport que els sanitaris reben cada tarda a les vuit del vespre amb aplaudiments des dels balcons: “Els sanitaris aplaudim l’esforç de confinament que fa la població”.

La situació límit dels hospitals en disponibilitat de llits i amb les UCI a la vora del col·lapse ha posat en marxa algunes de les solucions alternatives per a atendre els malalts. Ahir van començar a a allotjar-se els primers pacients lleus en hotels medicalitzats en hotels de Barcelona. Al mateix temps, la Unitat Militar d'Emergència (UME) de l'exèrcit va començar ahir a condicionar el pavelló Victòria Eugènia del recinte de Fira de Barcelona en Montjuïc, amb l'assistència de la Creu Roja, la Guàrdia Urbana i Bombers de Barcelona, per a acollir fins a un miler de persones en situació de vulnerabilitat.

El trasllat de pacients a hotels serà per a persones que no disposin d'un domicili adequat per a garantir l'aïllament o que tinguin a casa persones vulnerables.

Ahir es van traslladar 15 persones que eren a l'hospital de Vall d’Hebron a l'hotel Cotton House, amb 70 places disponibles. Fins al moment, diversos hotels han ofert a la Generalitat 500 places per a acollir a pacients en la iniciativa denominada Hotels Salut. “cal saber una cosa, aquests hotels medicalitzats no són substituts, en absolut, dels hospitals. Són un complement”