Ataquen la seu d'un sindicat de mossos

Com cada dimecres ens posem al dia de l'actualitat policial amb la portaveu de SAP-FEPOL dels mossos d'Esquadra, Imma Viudes.



- S'han produït unes pintades a la seu de SAP-FEPOL.



Durant la matinada d'abans-d'ahir, ens van atacar la seu del nostre sindicat i ho va reivindicar el grup independentista radical Arran. Ens van fer unes pintades on deia "La repressió no ens atura tornem-los tots els cops" . A més a més van bloquejar l'entrada del local amb una cadena perquè no poguéssim entrar. Després ells mateixos van gravar aquest acte en vídeo i des d'aquí dic a aquests brètols, que a nosaltres sí que no ens aturaran amb quatre pintades o encadenant la porta. La llibertat d'opinió és del tot respectable, però aquests actes vandàlics finalment posa en evidència a les persones que ho realitzen.



- Ahir en el dia del càncer infantil el cos dels mossos d'Esquadra va presentar la campanya #pelsvalents i es tracta d'una polsera intel·ligent, com funciona?



El perfil pels valents ja existia, és una iniciativa que es va crear per intentar recaptar fons per aquests nens i nenes que malauradament pateixen aquesta malaltia i el que es feia era vendre escuts solidaris de diferents cossos policials. A partir d'aquí aquesta iniciativa ha traspassat i ahir es va presentar aquesta recollida de donatius que anirà destinat a la construcció del pediàtric càncer Center de l'Hospital Sant Joan de déu. Amb aquesta iniciativa solidària el que es pretén és oferir aquestes polseres intel·ligents que porten el hashtag pels valents, per una banda de la corretja i per l'altra porta logotip dels mossos. Si volem aconseguir aquest rellotge heu d'escriure un correu electrònic a l'adreça pelsvalents@gmail.com o a través d'Instagram pelsvalents_oficial i ja es pot aconseguir per l'import de 19,90 euros.