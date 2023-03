Hi ha assetjament als ciclistes a dins de la ciutat?

Durant la programació de Cope Catalunya i Andorra parlarem de ciclistes i d'accidents. Ens explica la seva experiència Ricard Feliu de Girona.



- Recordes les teves primeres pedalades?



Sí, vaig aprendre amb una bici contra pedal a la plaça del costat de casa, però de forma habitual va ser a partir dels dotze anys quan anava a l'escola a Barcelona.



- L'escola et quedava molt lluny de casa?



Era del Raval a Sants, la veritat és que prou lluny.



- Vas trobar algun perill quan anaves amb la bici pel carrer?



Si, et trobaves més que ara perquè no sabies per on circular.



- Fas servir ara la bicicleta per anar a la feina?



Sí, de fet fa poc que m'ha tret el carnet de cotxe, però l'utilitzo en ocasions extraordinàries, la bici em dona més facilitat i autonomia.



- Què t'aporta la bicicleta que no ho faci qualsevol altre mitjà de transport?



Com et comentava més autonomia, però també per una qüestió econòmica, ecològica i emocional. Fins i tot hi ha estudis què diuen que anar a treballar en bicicleta és beneficiós per l'empresa perquè la gent arriba més relaxada mentalment, més activa físicament i produeixes més.



-Tens experiència com a ciclista i segurament hauràs patit actituds violentes per part d'altres conductors.



Avui dia hi ha un assetjament molt gran cap als ciclistes, m'he trobat amb actituds com clàxons, insults o peticions que no en principi volen ser amables, però finalment no va ser així.