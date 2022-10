Arturo Belver oferirà una exposició solidària de pintura a l'espai Cosentino City Barcelona

Avui parlarem de com ajudar a través d'iniciatives, un clar exemple és l'exposició "Natural Mystic" d'Arturo Belver. Ens acompanya en el programa d'avui al costat de la seva família per donar-nos tots els detalls.



- Explica'ns la teva història, que va passar fa tres anys?



Tinc una malaltia que m'obligava a fer repòs i com tenia moltes hores lliures vaig començar a pintar i gràcies a això vaig descobrir la meva passió per l'art.



- Quina malaltia és?

Un tumor cerebral.



- Què et comporta pintar?

No sabria dir-ho amb paraules, com bé diu el títol de la mateixa exposició, és tot molt místic.



- Davant dels obstacles que et posa a la vida sempre hi ha un camí per intentar curar l'ànima.



Exacte.



- Quan comença l'exposició?

Va començar el dia 5 i estarà fins al 15 d'octubre a Cosentino City a l'avinguda diagonal 497 de Barcelona.



- Com viviu la família tot això?



Bé, al principi va ser molt dur, però a poc a poc ens hem fet a la idea, intentem estar el millor que podem.



- Arturo és tot un exemple de superació



Totalment i dona força als altres, ell té una gran força mental que el fa tirar cap endavant i mai es rendeix i això dona impuls a tots.



- De què tracta l'exposició?



Pintura d'animals salvatges perquè em transmeten molt de tota la vida.



- La gent pot col·laborar d'alguna manera?

Pot fer-ho a través de donacions, tots els beneficis aniran destinats a la investigació del càncer infantil. Les que siguin superiors a cent euros rebran una obra de l'Arturo signada per ell mateix.