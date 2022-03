Un artefacte explosiu que s'utilitzava com a cendrer

Com cada dimecres farem un repàs per l'actualitat policial amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL de Mossos, Imma Viudes.

- En aquests moments et trobes a Navarra recolzant una concentració de la policia foral de Navarra per una de les qüestions que estem parlant aquí a Catalunya i es tracta de la jubilació.



Efectivament, com ja sabràs els mossos d'esquadra hem aconseguit la jubilació anticipada al gener d'aquest any, de fet, gairebé totes les policies de l'estat tenen aquesta jubilació, però la policia foral amb els pressupostos aprovats i a més a més sobre cotitzant per poder tenir aquesta jubilació, encara no s'estan jubilant anticipadament. El que hem fet des del nostre sindicat i des del d'altres de SAP-FEPOL és donar suport aquests companys i companyes i concentrant-nos a Pamplona per exigir al conseller que apliqui la llei que està incomplint i que executi d'alguna manera aquesta jubilació anticipada dels nostres companys i companyes.



- Per què la policia vol jubilació anticipada ara que s'està eliminant?



Imagina't un bomber escalant a un edifici o pujant per un balcó amb la mànega als 62-63 anys. El mateix passa amb la policia, d'alguna manera ja tenim una segona activitat per alguns de nosaltres en altres tasques que no són tan operatives en oficines, sí que és cert que amb el nombre d'agents que som, arribarà un moment que amb les promocions tan elevades, arribarà un moment que no podrem estar tots a l'oficina, per tant, el que hem de fer és anar jubilant aquells policies que operativament no poden donar el servei al 100% o amb garanties i això també permet que noves promocions vagin accedint al cos i que estiguin els carrers mantenir la seguretat dels ciutadans.



- Heu localitzat una bomba de la guerra civil que s'estava utilitzant en un centre juvenil com a cendrer.



Ens hem trobat altres casos on han aparegut troballes d'aquesta mena, però en aquest cas no ve en trobar en un magatzem o sota terra sinó que l'estaven fent servir com a cendrer en un centre juvenil. En un moment donat en aquest centre juvenil que és de Santa Maria d'Oló se n'adona algú i sospita que podria contenir material explosiu donada la seva forma llavors alerten els mossos d'Esquadra i evidentment els especialistes en artefactes explosius ho examinen i el van fer explotar amb seguretat. Aprofito per recordar que tots aquests artefactes encara que semblin de col·lecció, si tenen sospites que pugui contenir explosius, per seguretat, recomanem que truquin els mossos d'Esquadra perquè facin una comprovació i així evitarem molts disgustos.